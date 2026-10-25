Weniger Blendung bei 64 Prozent der Testpersonen: Wie ZEISS Licht im Brillenglas steuert

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Scheinwerfer im Gegenverkehr, Spiegelungen auf nassen Straßen, tief stehende Herbstsonne: Beim Autofahren müssen die Augen sehr unterschiedliche Lichtverhältnisse bewältigen. Für die Optikbranche entsteht daraus eine konkrete Entwicklungsaufgabe. Brillengläser sollen störende Lichteffekte verringern und gleichzeitig ausreichend Licht für gutes Sehen durchlassen.

ZEISS greift dieses Thema in einem am 15. Oktober aktualisierten Fachbeitrag auf. Im Mittelpunkt stehen passende Sehkorrekturen, Glasdesigns und Beschichtungen für unterschiedliche Fahrsituationen. Das Beispiel zeigt, wie Hersteller zusätzliche Funktionen an einer klar definierten Alltagssituation ausrichten.

Was die Zahl 64 Prozent tatsächlich beschreibt

Auf seiner DriveSafe-Produktseite verweist ZEISS auf einen Blendungstest mit Hella. Laut erläuternder Fußnote empfanden 64 Prozent der getesteten Personen mit der DuraVision-Plus-DriveSafe-Beschichtung weniger unangenehme Blendung als mit einer verglichenen hochwertigen ZEISS-Entspiegelung.

Die Zahl beschreibt somit den Anteil der Testpersonen mit einer günstigeren Wahrnehmung. Sie bedeutet nicht, dass die Blendungsintensität um 64 Prozent sank. Auch ein entsprechend geringeres Unfallrisiko lässt sich daraus nicht ableiten.

Neben der Beschichtung berücksichtigt das DriveSafe-Konzept nach Herstellerangaben unterschiedliche Lichtbedingungen und die Pupillengröße. Bei Gleitsichtgläsern spielt außerdem der häufige Blickwechsel zwischen Straße, Spiegeln und Armaturen eine Rolle.

Die Technologie stammt von ZEISS Vision Care innerhalb der nicht börsennotierten ZEISS-Gruppe. Davon zu unterscheiden ist das börsennotierte Medizintechnikunternehmen Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704).

Tagsüber und nachts gelten andere Anforderungen

Das wirtschaftlich interessante Prinzip reicht über eine einzelne Produktlinie hinaus: Brillengläser lassen sich für konkrete Nutzungssituationen weiterentwickeln.

Dabei müssen die Anforderungen getrennt betrachtet werden. Eine Sonnenbrille reduziert die durchgelassene Lichtmenge. Polarisierende Gläser können bestimmte störende Reflexionen abschwächen. Eine Entspiegelung beeinflusst Reflexionen an den Glasoberflächen. Selektive Filter wiederum verändern, welche Wellenlängen das Glas passieren.

Diese Eigenschaften sind nicht austauschbar. Gerade bei wenig Umgebungslicht ist eine zusätzliche Abdunkelung keine pauschale Lösung. Für die Auswahl zählen die konkrete Ausführung des Glases, die Sehkorrektur und die vorgesehene Anwendung.

Rise entwickelt Filter für Sonnen- und selbsttönende Gläser

Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) verfolgt mit SpectraGuard einen eigenen Ansatz zur Lichtsteuerung. Nach Unternehmensangaben werden Nanomaterialien in das Linsenmaterial eingebracht, um bestimmte sichtbare Wellenlängen gezielt abzuschwächen.

Rise bietet die Technologie für Sonnenbrillen und selbsttönende Gläser an. Das Unternehmen beschreibt eine vollständige UV-Filterung sowie eine Filterwirkung von bis zu 90 Prozent und mehr im sichtbaren Bereich zwischen 400 und 600 Nanometern.

Diese Angaben betreffen technische Eigenschaften. Sie belegen weder eine Eignung für Nachtfahrten noch einen klinischen Schutz vor Augenerkrankungen. Auch die Verkehrstauglichkeit einer konkreten SpectraGuard-Ausführung lässt sich daraus allein nicht bestimmen.

Der Bezug zu ZEISS liegt im gemeinsamen Entwicklungsfeld des Lichtmanagements. Eine Partnerschaft ist durch die verwendeten Quellen nicht belegt.

Bestehende Labore als Weg zum Kunden

Rise berichtet bereits über kommerzielle Verkäufe und die Einbindung optischer Labore. Laut Produktseite lässt sich SpectraGuard auf zahlreiche Linsenmaterialien anwenden.

Das eröffnet einen Ansatz zur Vermarktung über vorhandene Fertigungs- und Vertriebsstrukturen. Entscheidend wird sein, ob Partner die zusätzlichen Eigenschaften überzeugend anbieten und daraus wiederkehrende Bestellungen entstehen.

Fazit

Die DriveSafe-Unterlagen zeigen, weshalb präzise Leistungsangaben wichtig sind. Weniger empfundene Blendung bei 64 Prozent der Testpersonen ist ein anderes Ergebnis als eine um 64 Prozent reduzierte Blendung. Für die Bewertung zählen Vergleichsprodukt, Versuchssituation und die tatsächlich untersuchte Eigenschaft.

Zugleich verdeutlicht das Beispiel eine Chance für spezialisierte Entwickler: Zusätzliche Glasfunktionen können einen verständlichen Nutzen bieten, wenn sie zu einer konkreten Anwendung passen. Rise Nano Optics adressiert dieses Feld mit selektiver Filterung für Sonnenbrillen und selbsttönende Gläser.

Erste Verkäufe und eingebundene Labore schaffen eine kommerzielle Grundlage. Für einen nachhaltigen Ausbau müssen jedoch Produktqualität, Herstellungskosten und Nachfrage zusammenpassen. Anleger sollten deshalb konkrete Umsätze, Folgeaufträge und aktive Vertriebspartner verfolgen. Eine Eignung von SpectraGuard für Nachtfahrten ist hier nicht belegt. Der wirtschaftliche Maßstab bleibt, ob eine klar beschriebene Funktion im passenden Einsatz überzeugt und dauerhaft zahlende Kunden erreicht.

Quellen

https://www.zeiss.com/vision-care/en/need-new-lenses/drivesafe-single-vision-lenses.html

https://www.zeiss.com/vision-care/en/newsroom/news/articles-and-stories/the-right-glasses-for-driving.html

https://risenanooptics.com/pages/product

https://risenanooptics.com/pages/investor-relations

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Land: kanadisch

ISIN: CA76761X1069

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