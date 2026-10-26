Neue Aufträge in Australien und Deutschland: De.mem baut internationales Wassergeschäft weiter aus

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Wasseraufbereitung ist längst nicht mehr nur eine Frage der öffentlichen Trinkwasserversorgung. Auch Bergbauunternehmen und Industriebetriebe benötigen zunehmend spezialisierte Lösungen für Prozesswasser, Abwasser und den zuverlässigen Betrieb ihrer Anlagen. Für international tätige Anbieter entstehen dadurch Absatzmöglichkeiten in unterschiedlichen Industriezweigen und Regionen. Der australische Wasseraufbereitungsspezialist De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) meldete am 12. Oktober gleich mehrere neue Geschäftsabschlüsse: Zwei Anlagenbestellungen aus Australien und Deutschland bringen zusammen rund 730.000 AUD an zusätzlichen Auftragswerten. Hinzu kommt ein neuer Chemikalienvertrag mit einem geschätzten Volumen von 800.000 AUD. Die jüngsten Abschlüsse zeigen, wie De.mem sein Geschäft über verschiedene Produktgruppen und internationale Standorte hinweg weiterentwickelt.

730.000 AUD für neue Wasseraufbereitungsanlagen

Im Septemberquartal 2026 erhielt De.mem zwei neue Bestellungen für Wasseraufbereitungstechnik. Ein australischer Bergbaukunde orderte Anlagen und Ausrüstung im Wert von rund 350.000 AUD. Parallel dazu sicherte sich die deutsche Tochtergesellschaft De.mem-Geutec GmbH einen Auftrag eines Industriekunden über etwa 380.000 AUD. Beide Bestellungen sollen im Kalenderjahr 2027 ausgeliefert werden. Die Bestellungen schaffen damit bereits eine Grundlage für das Geschäftsjahr 2027. Die entsprechenden Umsätze sind bislang noch nicht realisiert.

Die Aufträge verdeutlichen zugleich die internationale Aufstellung des Unternehmens. Während De.mem in Australien stark im Bergbau und in der industriellen Wasseraufbereitung verankert ist, bedient die deutsche Tochtergesellschaft Industriekunden im europäischen Markt. Das Unternehmen kann damit unterschiedliche regionale Absatzmärkte über seine bestehenden operativen Einheiten adressieren.

Deutsche Tochter gewinnt weiter an Bedeutung

Für Anleger im deutschsprachigen Raum ist insbesondere die Entwicklung von De.mem-Geutec interessant. Die deutsche Gesellschaft ist bereits seit mehreren Jahren Teil der internationalen Unternehmensgruppe und bietet Wasser- und Abwasseraufbereitungslösungen für industrielle Anwendungen an. Schon im ersten Halbjahr 2026 hatte Geutec mit einem Umsatz von rund 2,5 Mio. AUD ein Rekordergebnis erzielt. Dazu trugen unter anderem Dienstleistungen, Chemikalien und die Auslieferung eines Ende 2025 gewonnenen Abwassertechnikprojekts bei.

Die neue Bestellung über rund 380.000 AUD knüpft an diese Entwicklung an. Sie zeigt, dass De.mem auch außerhalb seines australischen Kernmarktes neue Anlagenaufträge gewinnen kann. Von einem erstmaligen Eintritt in den deutschen Markt kann dabei keine Rede sein: Vielmehr geht es um den weiteren Ausbau eines bereits bestehenden Geschäfts.

Australien bleibt das industrielle Fundament

Parallel zur internationalen Geschäftstätigkeit entwickelt sich Western Australia weiterhin zu einem wesentlichen Wachstumsträger. Im Septemberquartal entfielen rund 47 Prozent der gesamten Konzernzahlungseingänge auf das dortige Geschäft. Dazu gehören neben De.mem-Capic und Auswater Systems auch die im November 2025 übernommene Core Chemicals. Mit der Akquisition hat De.mem sein Angebot für Bergbaukunden verbreitert. Neben Wasseraufbereitungstechnik, Pumpen und Wartungsleistungen gehören inzwischen verstärkt Spezialchemikalien zum Portfolio. Das Unternehmen kann dadurch unterschiedliche betriebliche Anforderungen seiner Kunden bedienen und zusätzliche Produkte über bestehende Geschäftsbeziehungen vertreiben. Dass diese Strategie erste operative Ergebnisse liefert, geht auch aus dem aktuellen Quartalsbericht hervor. Seit der Core-Chemicals-Übernahme wurden neue Kunden gewonnen. Darüber hinaus bietet De.mem seine Produkte weiteren potenziellen Abnehmern an.

Der neue australische Anlagenauftrag über rund 350.000 AUD ergänzt dieses Geschäft und unterstreicht die anhaltende Bedeutung des Mining-Sektors für den Konzern.

Vom Anlagenverkauf zur langfristigen Kundenbeziehung

Ein wesentliches Merkmal des Geschäftsmodells liegt darin, dass De.mem nicht ausschließlich von der Lieferung neuer Wasseraufbereitungsanlagen abhängig ist. Das Unternehmen bietet seinen Industriekunden auch Leistungen an, die während des laufenden Anlagenbetriebs regelmäßig benötigt werden. Dazu gehören Operations-&-Maintenance-Verträge, Build-Own-Operate-Modelle, Pumpenservice, Membranwechsel, Spezialchemikalien und Verbrauchsmaterialien. Die Kombination aus technischer Ausrüstung und laufender Betreuung soll langfristige Kundenbeziehungen ermöglichen. Nach Unternehmensangaben entfallen mehr als 90 Prozent der Zahlungseingänge auf wiederkehrendes Geschäft. Neue Anlagenbestellungen sind deshalb nicht nur wegen ihres unmittelbaren Auftragswerts interessant. Sie können auch zusätzliche Ansatzpunkte für spätere Dienstleistungen und Produktlieferungen schaffen. Ob und in welchem Umfang dies bei den jüngsten Bestellungen der Fall sein wird, wurde allerdings nicht bekannt gegeben.

Neue Abschlüsse im Umfang von rund 1,53 Millionen AUD

Neben den beiden Anlagenbestellungen unterzeichnete De.mem im Septemberquartal eine neue Rahmenvereinbarung zur Lieferung von Antiscalants an einen australischen Bergbaukunden. Das geschätzte Vertragsvolumen beträgt rund 800.000 AUD über zwölf Monate. Die Belieferung soll ab dem Dezemberquartal 2026 beginnen. Zusammengenommen belaufen sich die neu gemeldeten Anlagenbestellungen und das geschätzte Volumen des Chemikalienvertrags auf rund 1,53 Mio. AUD. Dabei ist eine Unterscheidung wichtig: Während es sich bei den Anlagenbestellungen um konkrete Aufträge mit geplanter Auslieferung 2027 handelt, kann der Chemikalienvertrag nach Unternehmensangaben jederzeit gekündigt werden. Die Gesamtsumme darf deshalb nicht mit einem vollständig garantierten Auftragsbestand oder bereits realisierten Umsätzen gleichgesetzt werden.

Die jüngsten Abschlüsse zeigen dennoch, dass De.mem sowohl im Anlagenbau als auch im laufenden Industriegeschäft neue Kundenaufträge gewinnen kann.

Rekordquartal schafft Grundlage für weiteres Wachstum

Die operative Expansion wird von einer verbesserten finanziellen Entwicklung begleitet. Im Septemberquartal 2026 erreichten die Zahlungseingänge rund 10,1 Mio. AUD und lagen damit 29 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. De.mem verzeichnete zugleich das 30. aufeinanderfolgende Quartal mit höheren Zahlungseingängen gegenüber dem jeweiligen Vorjahresquartal. Mit 842.000 AUD erzielte das Unternehmen außerdem den höchsten positiven operativen Quartals-Cashflow seiner Geschichte. Für die ersten neun Monate 2026 summierten sich die operativen Mittelzuflüsse auf 1,77 Mio. AUD. Der Zahlungsmittelbestand erhöhte sich zum 30. September auf rund 4,8 Mio. AUD. Die neuen Aufträge treffen damit auf ein Unternehmen, dessen operative Entwicklung sich zuletzt deutlich verbessert hat. De.mem selbst erwartet für das Gesamtjahr 2026 erneut Rekordergebnisse und sieht in den jüngsten Abschlüssen eine Grundlage für die Fortsetzung seines Wachstumskurses im Jahr 2027.

Fazit: Internationales Geschäft gewinnt an Breite

Neue Anlagenbestellungen in Australien und Deutschland, zusätzliche Chemikalienlieferungen und eine wachsende Kundenbasis im westaustralischen Bergbau: De.mem erweitert sein Geschäft auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Dabei liegt die Stärke des Geschäftsmodells nicht allein in der geografischen Präsenz, sondern in der Verbindung verschiedener Produkt- und Dienstleistungsbereiche. Wasseraufbereitungsanlagen schaffen den Zugang zu Industriekunden, während Wartung, Chemikalien und Verbrauchsmaterialien zusätzliche laufende Geschäftsbeziehungen ermöglichen.

Die jüngsten Bestellungen müssen erst noch ausgeliefert und die angekündigten Vertragsvolumina tatsächlich realisiert werden. Mit seinen bestehenden Standorten in Australien und Deutschland sowie einer verbesserten operativen Liquiditätsentwicklung verfügt De.mem Limited (ISIN: AU000000DEM4) jedoch über eine zunehmend breitere Grundlage für weiteres internationales Wachstum.

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De.mem

ISIN: AU000000DEM4

https://www.demembranes.com

Land: Australien

Quellen:

De.mem Limited - September 2026 Quarterly Activities Report: Highest Positive Operating Cash Flow in Company History, 12. Oktober 2026

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03147002-6A1348666

De.mem Limited - Record Half Year Results, 27. August 2026

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03127157-6A1340635

De.mem Limited - Acquisition of Core Chemicals to increase exposure to surging gold mining sector, 17. Oktober 2025

https://demembranes.com/wp-content/uploads/2025/10/Core-Chemicals-release.pdf

De.mem Limited - Core Chemicals Acquisition Presentation, Oktober 2025

https://demembranes.com/wp-content/uploads/2025/10/Core-Chemicals-presentation.pdf

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Enthaltene Werte: AU000000DEM4