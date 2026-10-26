Der Goldmarkt verzeichnet aktuell eine hohe Volatilität. Der Preis für das Edelmetall gab binnen eines Monats um rund 6 % nach und rutschte zuletzt erstmals seit Juli unter die Marke von 4.000 USD je Unze. Das langfristige Umfeld bleibt laut einer Prognose von Goldman Sachs mit einem erwarteten Preis von 5.400 USD bis Ende 2027 robust. Unter diesen Vorzeichen positionieren sich Bergbauunternehmen in Nevada neu. Während etablierte Branchengrößen ihre Produktion optimieren, treiben Entwickler ihre Projekte in Richtung Produktion voran. Eines dieser Unternehmen ist Lahontan Gold.Den vollständigen Artikel lesen ...
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