VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 26
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-23
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63646982.01
|137.1702
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-23
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55322416.49
|73.3719
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-23
|IE00BQQP9XXX
|43950000.000
|3992224813.28
|90.8356
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-10-23
|IE00BDFBTXXX
|36925000.000
|2101753406.49
|56.9195
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-10-23
|IE00BYWQWXXX
|9900000.000
|646786101.32
|65.3319
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-23
|IE00BQQP9XXX
|12100000.000
|1109757285.31
|91.7155
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-10-23
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|238183260.42
|69.0787
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-23
|IE00BQQP9XXX
|5700000.000
|402008775.91
|70.5279
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-23
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|164893652.47
|37.0548
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-23
|IE00BMC38XXX
|85650000.000
|8309984713.24
|97.0226
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-10-23
|IE00BMDH1XXX
|12400000.000
|92940057.78
|7.4952
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-10-23
|IE00BMDKNXXX
|44750000.000
|473834855.09
|10.5885
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-10-23
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7136804.67
|15.1847
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-10-23
|IE0002PG6XXX
|86800000.000
|882237948.18
|10.1640
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-10-23
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|16171201.87
|22.1523
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-10-23
|IE000YU9KXXX
|21940000.000
|1503944276.44
|68.5481
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-10-23
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|24603391.99
|28.2798
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-10-23
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|20927771.50
|28.4732
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-10-23
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14217849.35
|19.7470
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-10-23
|IE000M7V9XXX
|42170000.000
|1818026528.16
|43.1118
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-10-23
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|299615774.41
|32.3210
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-10-23
|IE000YYE6XXX
|115450000.000
|6583349941.37
|57.0234
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-23
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|67065875.99
|24.1766
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-23
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42132542.37
|27.1823
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-10-23
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13394877.60
|26.2645
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-10-23
|IE0007Y8YXXX
|30350000.000
|781809030.86
|25.7598
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-10-23
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|30164039.02
|20.8028
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-10-23
|IE000YYVSXXX
|5050000.000
|78028200.54
|15.4511
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-10-23
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7369480.76
|18.4237
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-23
|IE000TS4BXXX
|150000.000
|2996070.00
|19.9738
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