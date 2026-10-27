VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 27
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-26
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63488251.64
|136.8281
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-26
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55316926.96
|73.3646
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-26
|IE00BQQP9XXX
|43900000.000
|4022129959.63
|91.6203
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-10-26
|IE00BDFBTXXX
|36975000.000
|2118755411.39
|57.3024
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-10-26
|IE00BYWQWXXX
|9900000.000
|644604761.76
|65.1116
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-26
|IE00BQQP9XXX
|12100000.000
|1114121604.52
|92.0762
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-10-26
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|235639140.32
|68.3408
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-26
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|397003787.67
|70.2662
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-26
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|165076646.33
|37.0959
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-26
|IE00BMC38XXX
|85700000.000
|8538442194.41
|99.6318
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-10-26
|IE00BMDH1XXX
|12400000.000
|93647979.49
|7.5523
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-10-26
|IE00BMDKNXXX
|44750000.000
|465994823.90
|10.4133
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-10-26
|IE0000H44XXX
|470000.000
|7152436.20
|15.2179
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-10-26
|IE0002PG6XXX
|86950000.000
|886577995.61
|10.1964
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-10-26
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|16060212.50
|22.0003
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-10-26
|IE000YU9KXXX
|21940000.000
|1537294097.45
|70.0681
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-10-26
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|24680378.78
|28.3683
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-10-26
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|20927742.70
|28.4731
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-10-26
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14184400.06
|19.7006
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-10-26
|IE000M7V9XXX
|42170000.000
|1817136333.52
|43.0907
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-10-26
|IE000NXF8XXX
|9270000.000
|303945182.69
|32.7880
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-10-26
|IE000YYE6XXX
|115450000.000
|6713332170.58
|58.1493
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-26
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|67290970.00
|24.2577
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-26
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|42101637.82
|27.1623
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-10-26
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13379810.78
|26.2349
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-10-26
|IE0007Y8YXXX
|30350000.000
|784599204.83
|25.8517
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-10-26
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|30216448.65
|20.8389
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-10-26
|IE000YYVSXXX
|5050000.000
|79086845.16
|15.6608
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-10-26
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7323794.10
|18.3095
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-26
|IE000TS4BXXX
|150000.000
|2890994.76
|19.2733
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