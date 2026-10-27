Wolfram bekommt einen Terminmarkt - doch wer liefert das Metall?

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Wolfram soll einen eigenen Terminmarkt erhalten. Die CME Group (ISIN: US12572Q1058) kündigte am 19. Oktober an, Anfang des ersten Quartals 2027 einen entsprechenden Futures-Kontrakt einzuführen. Der Start steht unter dem Vorbehalt der regulatorischen Prüfungen.

Die Nachricht betrifft einen Rohstoff, der für industrielle Fertigung, Halbleitertechnik und Verteidigung wichtig ist. Nach Einschätzung der CME erreicht der globale Wolframmarkt auf Basis der damaligen Spotpreise einen Wert von mehr als 20 Milliarden US-Dollar.

Ein Terminmarkt könnte Unternehmen helfen, künftige Preise besser zu kalkulieren. Die Versorgung mit zusätzlichem Metall bleibt jedoch eine eigene Aufgabe. Genau hier beginnt die Bedeutung neuer Projekte und früher Exploration.

Preisrisiken werden handelbar

Der geplante Kontrakt soll an der COMEX gelistet und finanziell abgerechnet werden. Grundlage ist eine Preisbewertung von Fastmarkets für Ammoniumparawolframat, kurz APT, ein wichtiges Wolfram-Zwischenprodukt. Eine physische Lieferung über den Kontrakt ist nicht vorgesehen.

Für Hersteller und Verarbeiter eröffnet das eine zusätzliche Möglichkeit, Preisrisiken abzusichern. Wer künftig Wolfram benötigt, könnte seine finanzielle Belastung durch Preisschwankungen gezielter steuern und Produktionskosten besser planen.

Der Unterschied ist entscheidend: Ein abgesicherter Preis bedeutet noch keine gesicherte Materiallieferung. Unternehmen müssen weiterhin Lieferverträge schließen, geeignete Qualitäten beschaffen und ihre Logistik organisieren. Der Terminmarkt ergänzt diese Arbeit durch ein Instrument für das Risikomanagement.

Warum die industrielle Versorgung zählt

Wolfram steckt unter anderem in Hartmetallen, die bei der Herstellung von Schneid- und Bearbeitungswerkzeugen eingesetzt werden. Damit hängt seine Bedeutung eng mit der Produktion anderer Industriegüter zusammen. Auch Speziallegierungen und Anwendungen in Luftfahrt und Verteidigung benötigen das Metall.

Der VDMA-Fachverband Präzisionswerkzeuge beschreibt die Versorgung in seinem Positionspapier vom September als strategische Herausforderung für Deutschland und Europa. Er fordert neben einer stärkeren Kreislaufwirtschaft ausdrücklich neue Bergbau- und Verarbeitungsprojekte außerhalb geopolitisch kritischer Regionen.

Für die Industrie geht es deshalb um zwei Aufgaben: kurzfristig Risiken beherrschen und langfristig zusätzliche Bezugsquellen entwickeln. Zwischen beiden liegt ein erheblicher Zeitunterschied. Ein Finanzinstrument lässt sich vergleichsweise schnell einführen; ein neues Vorkommen muss zunächst untersucht und entwickelt werden.

Makenita hat seine Projektfläche mehr als verdoppelt

Einen frühen Ansatzpunkt für diese Suche besitzt Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) in New Brunswick. Das Sisson West Tungsten Project grenzt unmittelbar an das Sisson-Wolfram-Molybdän-Vorkommen.

Am 24. Juli meldete Makenita die Erweiterung seines Projektgebiets von 9.845 auf 22.665 zusammenhängende Acres. Damit wurde die Landposition mehr als verdoppelt. Die zusätzlichen Claims sollen weitere Abschnitte eines als günstig interpretierten Strukturtrends erfassen.

Die Erweiterung folgte auf die Auswertung einer detaillierten magnetischen Flugvermessung. Makenita verbindet damit eine größere Landposition mit einem konkreter definierten geologischen Ansatz für weitere Untersuchungen.

Für die Bewertung ist diese Kombination relevant: Das Unternehmen besitzt sowohl zusätzliche Explorationsfläche als auch ein Ziel, an dem sich die nächsten Arbeiten ausrichten können.

Ein Ziel für Bohrungen, noch keine Lagerstätte

Im Juli berichtete Makenita über eine klar abgegrenzte magnetische Anomalie auf den eigenen Flächen. Eine dreidimensionale Modellierung deutet nach Unternehmensangaben auf eine mögliche zusätzliche Gesteinsintrusion in der Tiefe hin.

Historische regionale Daten und strukturelle Interpretationen ergänzen die neue Vermessung. Das Unternehmen kündigte an, ein Bohrprogramm zur Untersuchung des Ziels auszuarbeiten.

Bohrungen müssen klären, welche Gesteine das magnetische Signal verursachen und ob relevante Wolframmineralisierung vorhanden ist. Die Nachbarschaft zu Sisson liefert einen regionalen Zusammenhang, ersetzt aber keinen eigenen Nachweis.

Makenita verfügt nach Angaben des Managements über eine kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien. Das gehört neben Projektfläche und Explorationsfortschritt zur Bewertung. Weitere Untersuchungen benötigen allerdings Kapital; mögliche zusätzliche Aktienausgaben bleiben deshalb zu berücksichtigen.

Fazit

Die geplanten Wolfram-Futures der CME markieren eine Weiterentwicklung des Marktes. Produzenten, Verarbeiter und industrielle Abnehmer könnten künftig zusätzliche Möglichkeiten erhalten, Preisrisiken zu steuern. Die physische Versorgung bleibt dennoch von bestehenden Lieferanten, Recycling und der Entwicklung weiterer Rohstoffquellen abhängig.

Makenita besitzt mit Sisson West einen frühen Explorationsansatz in Kanada. Die auf 22.665 Acres erweiterte Landposition und das identifizierte geophysikalische Ziel geben der Unternehmensgeschichte konkrete Ansatzpunkte. Hinzu kommt die vom Management hervorgehobene kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien.

Entscheidend sind nun ein finanziertes Arbeitsprogramm, konkrete Bohrungen und belastbare Ergebnisse. Der neue Terminmarkt begründet weder eine Finanzierung noch einen Abnehmer für Makenita. Er unterstreicht aber den Bedarf der Industrie an besser planbaren Bedingungen. Während Unternehmen künftig Wolframpreise absichern könnten, müssen Explorer weiterhin zeigen, wo sich zusätzliches Metall finden lässt. Für Makenita liegt diese Aufgabe auf den eigenen Flächen neben Sisson.

Quellen:

CME Group: "CME Group to Launch Tungsten Futures to Meet Rising Demand for Critical Minerals", 19. Oktober 2026.

https://www.cmegroup.com/media-room/press-releases/2026/10/19/cme_group_to_launchtungstenfuturestomeetrisingdemandforcriticalm.html

CME Group: "FAQ: Tungsten Futures", 19. Oktober 2026.

https://www.cmegroup.com/articles/faqs/faq-tungsten-futures.html

Makenita Resources: "Makenita Resources More Than Doubles Land Position on Sisson West Tungsten Deposit in New Brunswick", 24. Juli 2026.

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-more-than-doubles-land-position-on-sisson-west-tungsten-deposit-in-new-brunswick/

Makenita Resources: "Makenita Resources Identifies Clearly Defined Magnetic High Within the 'Sisson West Tungsten Project' Directly Bordering the Sisson Tungsten Deposit in New Brunswick", 17. Juli 2026.

https://www.newsfilecorp.com/release/305489

VDMA Precision Tools: "A secure tungsten supply for European industry", Positionspapier, September 2026. Vom Nutzer bereitgestellte PDF.

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ISIN: CA5609251098

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