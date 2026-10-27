31 US-Standorte, 20 Elektro-Lkw: Janus Electric plant den nächsten Schritt im Milliardenmarkt

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Die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs steht vor einer entscheidenden Frage: Müssen Transportunternehmen ihre Diesel-Lkw durch neue Elektrofahrzeuge ersetzen, oder lässt sich die bestehende Flotte wirtschaftlich umrüsten? Janus Electric verfolgt den zweiten Ansatz - und hat am 26. Oktober eine Vereinbarung bekannt gegeben, die den Zugang zum amerikanischen Markt erheblich erleichtern könnte.

Der australische Spezialist Janus Electric (ISIN: AU0000395626) hat eine unverbindliche Absichtserklärung mit ConGlobal unterzeichnet, einem großen nordamerikanischen Betreiber von Logistikterminals und Fahrzeugdepots. Geplant ist zunächst ein Pilotprojekt mit 20 schweren Lkw in Texas. Langfristig könnte die Zusammenarbeit auf 31 US-Standorte ausgeweitet werden.

Daimler und Volvo setzen auf neue Fahrzeuge

Während Daimler Truck (ISIN: DE000DTR0CK8) und Volvo (ISIN: SE0000115446) die Entwicklung neuer batterieelektrischer Lastwagen vorantreiben, stellt sich für viele Flottenbetreiber eine andere Frage: Was geschieht mit den bereits vorhandenen Diesel-Lkw?

Die Anschaffung neuer Elektrofahrzeuge erfordert erhebliche Investitionen. Hinzu kommen Ladeinfrastruktur, Netzanschlüsse und mögliche Ausfallzeiten während der Umstellung.

Hier setzt das Geschäftsmodell von Janus Electric an. Das Unternehmen entwickelt Umrüstsysteme, mit denen bestehende schwere Diesel-Lkw elektrifiziert werden können. Austauschbare Batterien sollen zudem lange Ladepausen reduzieren.

Anders als die etablierten Fahrzeughersteller konzentriert sich Janus damit auf die Elektrifizierung vorhandener Fahrzeuge.

31 Standorte könnten den entscheidenden Unterschied machen

Die Vereinbarung mit ConGlobal eröffnet eine interessante Perspektive. Das Unternehmen verfügt über mehr als 50 Jahre Erfahrung im Betrieb und in der Wartung von Logistikterminals sowie über ein umfangreiches amerikanisches Standortnetz.

Nach den Plänen sollen ConGlobal-Techniker für die Umrüstung von Diesel-Lkw zertifiziert werden. Ausgewählte Standorte könnten außerdem Batteriewechselstationen betreiben und Wartungsleistungen übernehmen.

Besonders interessant: ConGlobal könnte seine bestehenden Fertigungskapazitäten nutzen, um containerbasierte Lade- und Batteriewechselstationen nach Janus-Spezifikationen herzustellen.

Damit müsste Janus nicht an jedem Standort eigene Werkstätten, Personal und Infrastruktur aufbauen. Ein solches Partnermodell könnte die geografische Expansion beschleunigen und den erforderlichen Kapitaleinsatz begrenzen.

Texas wird zum nächsten Testmarkt

Der geplante Pilotversuch am Fort Worth Intermodal Logistics Center in Alliance, Texas, soll 20 schwere Class-8-Lkw lokaler Flottenbetreiber und selbstständiger Transportunternehmer umfassen.

Für Janus wäre dies eine Erweiterung seiner US-Aktivitäten über Kalifornien hinaus.

Die kommerzielle Struktur ist ebenfalls bemerkenswert: Janus würde seine Umrüstsysteme, Batterien und Dienstleistungen direkt an Flottenbetreiber verkaufen. ConGlobal könnte die technische Infrastruktur und operative Umsetzung unterstützen.

Eine erfolgreiche Erprobung würde damit nicht nur die Technologie demonstrieren, sondern auch ein potenziell skalierbares Vertriebs- und Servicemodell.

Allerdings handelt es sich bislang ausdrücklich um eine unverbindliche Vereinbarung. Verbindliche Verträge, tatsächliche Fahrzeugumrüstungen und eine spätere Expansion hängen von weiteren Entscheidungen und der Wirtschaftlichkeit ab.

Fazit

Die Elektrifizierung schwerer Nutzfahrzeuge wird nicht allein durch die Entwicklung neuer Elektro-Lkw entschieden. Ebenso wichtig sind wirtschaftliche Umrüstungslösungen, verfügbare Infrastruktur und ein zuverlässiges Servicenetz.

Genau hier liegt die strategische Bedeutung der angekündigten Zusammenarbeit zwischen Janus Electric und ConGlobal.

Mit einem möglichen Zugang zu 31 amerikanischen Standorten könnte Janus ein wesentliches Hindernis seiner Expansion überwinden: den aufwendigen Aufbau eigener technischer Einrichtungen.

Der erste entscheidende Schritt bleibt jedoch das geplante 20-Truck-Projekt in Texas. Investoren sollten insbesondere beobachten, ob aus der unverbindlichen Absichtserklärung konkrete Verträge entstehen, wann die ersten Fahrzeuge umgerüstet werden und welche Nachfrage von Flottenbetreibern tatsächlich entsteht.

Auch die Kosten der Umrüstung, die Zuverlässigkeit der Batteriewechseltechnik und die Wirtschaftlichkeit des Betriebs werden entscheidend sein.

Gelingt der Nachweis eines funktionierenden Partnermodells, könnte Janus seine Technologie künftig deutlich schneller in weitere amerikanische Logistikzentren bringen.

Denn im Wettbewerb um die Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs könnte nicht nur entscheidend sein, wer neue Elektro-Lkw baut - sondern auch, wer bestehende Flotten wirtschaftlich elektrifizieren kann.

Quellen

https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03152783-2A1705988&v=undefined

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Janus Electric

Land: Australien

ISIN: AU0000395626

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