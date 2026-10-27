FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor den anstehenden Quartalszahlen wichtiger US-Technologiekonzerne und den Zinsentscheidungen in den USA und der Eurozone hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag freundlich gezeigt. Der Leitindex Dax schloss 0,71 Prozent höher bei 25.590,77 Punkten. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,69 Prozent auf 30.495,47 Punkte aufwärts.

Die aktuelle Handelswoche könnte wichtige Weichen für die nächsten Kursbewegungen stellen, schrieb Marktanalyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Handelshaus IG. Mit den Quartalszahlen von Alphabet und Microsoft am Mittwoch sowie Amazon am Donnerstag erreiche die Berichtssaison der Unternehmen einen Höhepunkt.

Zudem stehen einige geldpolitische Entscheidungen an: Am Mittwoch jene der US-Notenbank Fed, gefolgt von der Europäischen Zentralbank am Donnerstag und der Bank of Japan am Freitag. "Damit treffen innerhalb weniger Tage Unternehmenszahlen auf neue Signale zum künftigen Zinskurs. Diese Kombination hat das Potenzial, die Risikobereitschaft der Anleger deutlich zu verändern", so Bouhmidi.

Derweil lieferten die jüngsten Quartalszahlen großer europäischer Konsumgüterkonzerne wenig Anlass zur Zuversicht, schrieb Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst des Handelshauses CMC Markets. Die Ergebnisse von Nestle, Reckitt und Beiersdorf zeigten, dass die Verbraucher ihr Kaufverhalten zunehmend an die gestiegenen Lebenshaltungskosten anpassten./la/he

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