Die Kunst der Kehrtwende: Microsoft, Power Metallic Mines, innoscripta und CTS Eventim nehmen Anlauf

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Wie eine Trendwende aussieht, hat Microsoft im Sommer gezeigt. Nach einem schwachen Halbjahr schoben starke Jahreszahlen die Aktie kräftig an. Heute Abend muss der Softwarekonzern beweisen, dass der Aufschwung trägt. Zwei weitere Werte könnten nun vor einem ähnlichen Umschwung stehen. Bei Power Metallic Mines treffen ein Kupferpreis auf Rekordniveau und eine hochgradige Lagerstätte auf einen Aktienkurs, den Analysten für deutlich zu niedrig halten. Ihre Kursziele liegen rund dreimal so hoch. Das deutsche Wachstumsunternehmen innoscripta stürzte nach einer Razzia um mehr als die Hälfte ab, berappelt sich aber bereits. Auch der im MDAX notierte Ticketvermarkter CTS Eventim hat die kürzlich erreichten Tiefststände hinter sich gelassen. Sowohl der Chef als auch ein aktivistischer Investor sehen die Aktie als krass unterbewertet an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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