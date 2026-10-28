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Analysten-Kursziel über dem Dreifachen: Knackt die Aktie jetzt den Trend?
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zukunftsbilanzen.de
28.10.2026 06:46 Uhr
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Die Kunst der Kehrtwende: Microsoft, Power Metallic Mines, innoscripta und CTS Eventim nehmen Anlauf

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Wie eine Trendwende aussieht, hat Microsoft im Sommer gezeigt. Nach einem schwachen Halbjahr schoben starke Jahreszahlen die Aktie kräftig an. Heute Abend muss der Softwarekonzern beweisen, dass der Aufschwung trägt. Zwei weitere Werte könnten nun vor einem ähnlichen Umschwung stehen. Bei Power Metallic Mines treffen ein Kupferpreis auf Rekordniveau und eine hochgradige Lagerstätte auf einen Aktienkurs, den Analysten für deutlich zu niedrig halten. Ihre Kursziele liegen rund dreimal so hoch. Das deutsche Wachstumsunternehmen innoscripta stürzte nach einer Razzia um mehr als die Hälfte ab, berappelt sich aber bereits. Auch der im MDAX notierte Ticketvermarkter CTS Eventim hat die kürzlich erreichten Tiefststände hinter sich gelassen. Sowohl der Chef als auch ein aktivistischer Investor sehen die Aktie als krass unterbewertet an.

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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