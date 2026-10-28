VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, October 28
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-27
|IE00BF541XXX
|464000.000
|63525885.76
|136.9092
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-27
|IE00BF540XXX
|754000.000
|55395857.93
|73.4693
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-27
|IE00BQQP9XXX
|43950000.000
|4128937967.07
|93.9463
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-10-27
|IE00BDFBTXXX
|36825000.000
|2164274734.54
|58.7719
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-10-27
|IE00BYWQWXXX
|9900000.000
|640582889.15
|64.7053
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-10-27
|IE00BQQP9XXX
|12100000.000
|1149413290.85
|94.9928
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-10-27
|IE00BDS67XXX
|3448000.000
|236162956.94
|68.4927
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-27
|IE00BQQP9XXX
|5650000.000
|394282746.60
|69.7846
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-27
|IE00BL0BMXXX
|4450000.000
|165477803.34
|37.1860
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-27
|IE00BMC38XXX
|85700000.000
|8811630361.61
|102.8195
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-10-27
|IE00BMDH1XXX
|12400000.000
|95149174.11
|7.6733
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-10-27
|IE00BMDKNXXX
|45100000.000
|488055325.81
|10.8216
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-10-27
|IE0000H44XXX
|470000.000
|6991186.18
|14.8749
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-10-27
|IE0002PG6XXX
|86900000.000
|912615244.10
|10.5019
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-10-27
|IE0005B8WXXX
|730000.000
|16016045.78
|21.9398
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-10-27
|IE000YU9KXXX
|21840000.000
|1587219403.55
|72.6749
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-10-27
|IE000B9PQXXX
|870000.000
|25107748.44
|28.8595
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-10-27
|IE0001J5AXXX
|735000.000
|20849363.05
|28.3665
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-10-27
|IE0005TF9XXX
|720000.000
|14101183.23
|19.5850
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-10-27
|IE000M7V9XXX
|42170000.000
|1886645946.14
|44.7391
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-10-27
|IE000NXF8XXX
|9220000.000
|306723868.12
|33.2672
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-10-27
|IE000YYE6XXX
|115150000.000
|6723958710.40
|58.3930
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-10-27
|IE000J6CHXXX
|2774000.000
|67488675.28
|24.3290
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-10-27
|IE0007I99XXX
|1550000.000
|41845646.74
|26.9972
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-10-27
|IE000SBU1XXX
|510000.000
|13338494.91
|26.1539
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-10-27
|IE0007Y8YXXX
|30350000.000
|806582316.22
|26.5760
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-10-27
|IE000QYDXXXX
|1450000.000
|30026141.93
|20.7077
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-10-27
|IE000YYVSXXX
|5250000.000
|83928458.38
|15.9864
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-10-27
|IE000GLK5XXX
|400000.000
|7283722.53
|18.2093
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-10-27
|IE000TS4BXXX
|150000.000
|2762368.42
|18.4158
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