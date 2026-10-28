950 Terawattstunden für Rechenzentren: MAX Power prüft natürlichen Wasserstoff als neue Stromquelle

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Der Ausbau künstlicher Intelligenz verändert die Anforderungen an die Stromversorgung. Nach einer aktualisierten Prognose der Internationalen Energieagentur IEA könnte der weltweite Stromverbrauch von Rechenzentren von rund 485 Terawattstunden im Jahr 2025 auf etwa 950 Terawattstunden im Jahr 2030 steigen.

Woher diese zusätzliche Energie kommen soll, wird damit zu einer industriellen Frage. In Kanada untersucht MAX Power Mining (ISIN: CA57778R1001) nun eine mögliche Antwort: Das Unternehmen will gemeinsam mit dem Infrastrukturentwickler Douglas Capital prüfen, ob natürlicher Wasserstoff aus Saskatchewan künftig Strom für KI-Rechenzentren liefern könnte.

Die am 27. Oktober bekannt gegebene Absichtserklärung verbindet zwei Entwicklungen: die Suche nach einer neuen Energiequelle und den steigenden Bedarf digitaler Infrastruktur. Bis zur tatsächlichen Versorgung sind allerdings noch technische und wirtschaftliche Fragen zu klären.

KI-Ausbau benötigt verlässlichen Strom

Die IEA erwartet, dass der Stromverbrauch speziell auf KI ausgerichteter Rechenzentren bis 2030 besonders stark wächst. Gleichzeitig können Netzanschlüsse, Stromerzeugung und die Verfügbarkeit elektrischer Ausrüstung den Ausbau begrenzen.

Für Betreiber wird deshalb wichtig, wie neue Anlagen zuverlässig mit Energie versorgt werden können. Neben erneuerbaren Energien und anderen etablierten Quellen werden unterschiedliche Möglichkeiten für zusätzliche Erzeugung geprüft.

Natürlicher Wasserstoff ist dabei ein früher Explorationsansatz. Das Gas entsteht durch geologische Prozesse im Untergrund. Ob einzelne Vorkommen ausreichend Wasserstoff für eine wirtschaftliche und dauerhafte Stromerzeugung liefern können, müssen Tests zeigen.

MAX Power prüft den Weg vom Fund zum Kunden

MAX Power untersucht bei Lawson in Saskatchewan ein unterirdisches Natural-Hydrogen-System. Die Zusammenarbeit mit Douglas Capital soll nun prüfen, welche Infrastruktur nötig wäre, um eine mögliche Versorgung mit industriellen Kunden zu verbinden.

Douglas Capital bringt laut der Mitteilung Erfahrung in Projektentwicklung, Stromerzeugung und Energieübertragung ein. Geprüft werden sollen Rechenzentren unterschiedlicher Größe in Saskatchewan sowie die dafür erforderlichen Wasserstoffmengen und Stromerzeugungsanlagen.

Eine zweite mögliche Route führt über den vorgeschlagenen CANVergence Energy Way zwischen Alberta und Ontario. Für den geplanten Korridor ist eine Übertragungskapazität von 2.000 Megawatt vorgesehen. Diese Zahl beschreibt die geplante Stromleitung - nicht eine bestätigte Wasserstoffproduktion oder Kraftwerksleistung von MAX Power.

Die Partner wollen innerhalb von 30 Tagen einen gemeinsamen Arbeitsplan einschließlich Budget und Zeitrahmen vereinbaren. Zu prüfen sind unter anderem Gaszusammensetzung, Mengen, Förderverhalten, Kundenbedarf und Finanzierung.

Lawson 5 erweitert die geologische Untersuchung

Parallel meldete MAX Power Fortschritte bei der Exploration. Nach Unternehmensangaben bestätigte die Bohrung Lawson 5, rund 30 Kilometer vom ursprünglichen Lawson-Fund entfernt, ein aktives natürliches Wasserstoffsystem. Die Anschlussbohrung Lawson 6 sei etwa acht Kilometer südöstlich begonnen worden.

Zugleich hat das Unternehmen nach eigener Mitteilung ein Komplettierungsprogramm bei Bracken gestartet; umfassende Tests bei Lawson sollen folgen. Diese Arbeiten sind wichtig, um die mögliche kommerzielle Nutzbarkeit zu beurteilen.

Die neue Absichtserklärung ist überwiegend unverbindlich. Es gibt noch keine endgültige Vereinbarung über Finanzierung, Abnahme oder Umsetzung. Auch ein Zugang zum vorgeschlagenen Stromkorridor ist MAX Power dadurch nicht zugesichert.

Makenita liegt in derselben Explorationsregion

Makenita Resources (ISIN: CA5609251098) hält mit seinem Serpentinization Iron-Magnetite Project eine zusammenhängende Landposition von 102.110 Acres in Saskatchewan. Die Flächen grenzen nach Unternehmensangaben direkt an eine Landposition von MAX Power.

Damit besitzt Makenita einen Explorationsansatz in einer Region, in der natürlicher Wasserstoff bereits gezielt untersucht wird. Die Aktivitäten des Nachbarn können das Verständnis des regionalen Umfelds erweitern. Makenitas eigenes Potenzial muss jedoch durch Untersuchungen auf den eigenen Flächen belegt werden.

Für Anleger sind deshalb konkrete Arbeitsprogramme und Ergebnisse auf dem Grundstück entscheidend. MAX Powers Gespräche über mögliche Energieanwendungen begründen keine Beteiligung oder Lieferbeziehung für Makenita.

Nova Scotia: direkt neben Koloma

Auch in Nova Scotia besitzt Makenita eine bemerkenswerte Nachbarschaft: Das 45.967 Acres große Cobequid-Chedabucto Hydrogen Project grenzt nach Unternehmensangaben direkt an Explorationsflächen von Koloma.

Das private US-Unternehmen konzentriert sich auf natürlichen Wasserstoff und wird unter anderem von Breakthrough Energy Ventures unterstützt, dem Investmentarm der von Bill Gates gegründeten Organisation Breakthrough Energy. Die geologische und wirtschaftliche Bewertung von Makenitas eigenen Flächen bleibt eine eigenständige Explorationsaufgabe.

Makenita verfügt nach Angaben des Managements zudem über eine kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien. Künftige Explorationsarbeiten benötigen Kapital; mögliche zusätzliche Aktienausgaben gehören deshalb zur Bewertung.

Fazit

Die IEA-Prognose macht deutlich, weshalb die Stromversorgung von Rechenzentren zunehmend Aufmerksamkeit erhält. MAX Powers Absichtserklärung mit Douglas Capital überträgt diese Frage auf natürlichen Wasserstoff: Kann ein kanadisches Vorkommen künftig eine verlässliche Energiequelle für digitale Infrastruktur werden?

Die Antwort hängt zunächst von Fördertests, technischen Anlagen, Genehmigungen und wirtschaftlich tragfähigen Vereinbarungen ab. Das vorgeschlagene Projekt ist noch keine gesicherte Stromversorgung.

Makenita besitzt mit seinen Flächen in Saskatchewan und Nova Scotia zwei frühe Explorationsansätze in diesem Umfeld. Die Nachbarschaft zu MAX Power und Koloma sowie die kompakte Aktienstruktur mit vergleichsweise wenigen ausstehenden Aktien geben der Unternehmensgeschichte konkrete Anknüpfungspunkte. Entscheidend bleiben eigene Arbeitsprogramme, Finanzierung und belastbare Ergebnisse. Der wachsende Strombedarf schafft eine mögliche Anwendung - ob Makenitas Flächen zu einer künftigen Wasserstoffversorgung beitragen können, muss die Exploration zeigen.

Quellen:

https://www.iea.org/reports/key-questions-on-energy-and-ai/executive-summary

https://www.maxpowermining.com/max-power-expands-scale-of-saskatchewan-natural-hydrogen-system-with-lawson-5-commences-follow-up-well/

https://www.makenitaresources.com/news/makenita-resources-inc-acquires-the-district-sized-45967-acre-cobequid-chedabucto-hydrogen-project-in-nova-scotia/

https://www.newsfilecorp.com/release/305489

https://www.breakthroughenergy.org/portfolio/koloma/

https://www.breakthroughenergy.org/people

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Enthaltene Werte: CA57778R1001,CA5609251098