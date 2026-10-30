Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NSJ Antimony. Am 27. November 2026 endet Chinas Aussetzung des Exportverbots für Antimon in die USA. Ohne eine Verlängerung durch Peking droht US-Käufern der Zugang zu diesem Halbmetall zu fehlen, das für Flammschutzmittel und Rüstungsgüter essenziell ist. Das berichtet das Branchenportal Mining Weekly. Der Preis für Antimon notierte am Umschlagplatz Rotterdam Mitte Oktober laut dem Marktdienstleister Fastmarkets bei 18.300 bis 19.000 USD je Tonne. Das Niveau liegt damit deutlich unter dem historischen Rekord von rund 59.750 USD aus dem Sommer 2025. An der Abhängigkeit des Westens von chinesischen Raffinerien ändert das jedoch nichts.Den vollständigen Artikel lesen ...
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