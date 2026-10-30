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zukunftsbilanzen.de
30.10.2026 06:46 Uhr
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KI-Boom und Energiewende: Warum Infineon, SK hynix und RE Royalties jetzt das Depot fast jedes Privatanlegers revolutionieren könnten!

Die Künstliche Intelligenz ist ein großer Treiber für die Halbleiterindustrie, bedingt durch den Hunger nach Rechenzentren. Das hat zuletzt die Kurse u. a. von Infineon oder SK hynix in nahezu astronomische Höhen getrieben, bevor dann anschließend eine notwendige Korrektur einsetzte, da sich die Kurse teilweise binnen weniger Monate vervielfachten. Auf dem aktuellen Niveau und mit neuen Zahlen im Rücken, könnte dies jedoch eventuell eine attraktive Einstiegsgelegenheit sein, wenn man bestimmte Dinge beachtet. In unserem Artikel nehmen wir aber nicht nur diese beiden Chip- und Halbleiterwerte unter die Lupe, sondern zusätzlich noch RE Royalties, einem aussichtsreichen Nischenspezialisten im Bereich der sauberen Energie, insgesamt 3 Werte. Nachfolgend erfahren Sie, wie der deutsche Halbleiterspezialist Infineon mit seinen Chiptechnologien die Effizienz vorantreibt, warum der südkoreanische Speicherriese SK hynix mit wirklich top Margen den gesamten Sektor aufmischt und warum der Royalty-Pionier RE Royalties nach einer möglichen Bodenbildung vor einem charttechnischen Befreiungsschlag stehen könnte. Wir beleuchten, welche Chancen, harten Finanzdaten und strategischen Risiken in diesen Papieren stecken und was dies für Ihr Depot bedeuten könnte.

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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