Compass Pathways vor der FDA-Entscheidung: Wer behandelt die Patienten, wenn Psychedelika zugelassen werden?

Anzeige / Werbung

Während Analysten auf eine mögliche US-Zulassung von COMP360 blicken, rückt die Behandlungsinfrastruktur in den Fokus - ein Feld, in dem Emyria in Australien bereits Umsätze erzielt.

Zulassungsfantasie trifft auf Praxisfrage

Compass Pathways (WKN: A2QCDR | ISIN: US20451W1018) zählt zu den bekanntesten Namen im Segment psychedelisch unterstützter Therapien. Das Unternehmen entwickelt mit COMP360 eine Psilocybin-Therapie, deren Weg zur Zulassung seit Monaten diskutiert wird. Laut einer Einschätzung von Jefferies ist eine FDA-Zulassung bis 2026/27 denkbar; die Aktie gab nach der Veröffentlichung von Phase-3-Daten zunächst nach. Zuletzt notierte der ADR bei rund 13,45 US-Dollar, die 52-Wochen-Spanne reicht laut onvista von 3,97 bis 15,40 US-Dollar. Die nächsten Quartalszahlen sind für den 29. Oktober 2026 angesetzt.

Der Engpass: Therapeuten, Kliniken, Abrechnung

Eine Zulassung allein löst die Versorgungsfrage nicht. Psychedelisch unterstützte Behandlungen erfordern Dosierungstage mit intensiver therapeutischer Begleitung, geeignete Räume und speziell geschultes Personal. Diese Hürde besteht unabhängig davon, welcher Wirkstoffentwickler zuerst eine Zulassung erhält.

Emyria Limited (WKN: A3EEM1 | ISIN: AU0000073645) betreibt in Australien mit dem Empax-Netzwerk eine solche Infrastruktur. Australien erlaubt autorisierten Psychiatern seit Juli 2023 die Verschreibung von MDMA und Psilocybin unter definierten Bedingungen. Nach dem Quartalsbericht für das Juni-Quartal 2026 erzielte Emyria im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von rund 4,3 Millionen australischen Dollar - nach Unternehmensangaben etwa 210 Prozent über dem Vorjahr, einschließlich Erträgen aus Forschung und Entwicklung. Im Jahresbericht nennt das Unternehmen rund 130 vertraglich gebundene und geschulte Kliniker, also Therapeuten und Psychiater. Laut Management entspricht ein Dosierungstag etwa 10.000 Dollar Umsatz.

Regulatorik als Stellschraube

Auch die Regeln für das Personal bewegen sich. Nach Angaben von Emyria hat die australische Arzneimittelbehörde TGA klargestellt, dass die bei der Dosierung vorgesehene Zweierbesetzung künftig mit einem breiteren Kreis registrierter, geschulter Therapeuten erfolgen kann. Für Bundesstaat New South Wales meldete das Unternehmen, dass 25 Therapeuten und sechs Psychiater das Empax-Training abgeschlossen haben. Mehr Personal bedeutet mehr Behandlungskapazität - ob diese ausgelastet wird, hängt jedoch von Zuweisungen und Kostenübernahmen ab.

Peer-Vergleich: Wirkstoffentwickler und Behandlungsplattform

Die beiden Geschäftsmodelle unterscheiden sich deutlich. Compass trägt das Entwicklungsrisiko eines Leitwirkstoffs mit hohem Kapitalbedarf; Analystenschätzungen sehen für 2026 einen Nettoverlust von rund 165 Millionen US-Dollar. Emyria erlöst dagegen Dienstleistungsumsätze aus dem Klinikbetrieb und hat mit dem Global Partnership Program nach eigenen Angaben eine Plattform geschaffen, über die internationale Arzneimittelentwickler und Auftragsforschungsinstitute auf das Netzwerk zugreifen können. Das Unternehmen ordnet das als zweite, sponsorfinanzierte Erlösquelle ein.

Quellen:

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260729/pdf/072560s8dvd37g.pdf

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260831/pdf/073jtrj1x7f3ll.pdf

https://announcements.asx.com.au/asxpdf/20260128/pdf/06vn017vy0793c.pdf

https://quartr.com/events/emyria-limited-emd-q4-2026-tu_F19HxSGa

https://goldesel.de/aktien/news/compass-pathways-jefferies-sieht-fda-zulassung-fur-comp360-bis-202627-aktie-rutscht-nach-phase-3-daten

https://www.onvista.de/aktien/US20451W1018

https://www.finanzen.at/termine/compass_pathways

https://www.deraktionaer.de/aktien/kurse/compasspathwaysplc-us20451w1018.html

Lassen Sie sich in den Verteiler für Emyria oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Emyria" oder "Nebenwerte".

Emyria Ltd / ISIN: AU0000073645

https://emyria.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Emyria existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Emyria. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Emyria können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Emyria einsehen: https://emyria.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Emyria vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Compass Pathways vor der FDA-Entscheidung: Wer behandelt die Patienten, wenn Psychedelika zugelassen werden? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000073645,US20451W1018