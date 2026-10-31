Warum Schall im Triebwerk zu Wärme wird - Safran, RTX und FACC machen die Nacelle zum Hightech-Bauteil

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Von außen wirkt eine Triebwerksverkleidung zunächst wie eine aerodynamische Hülle. Tatsächlich übernimmt eine sogenannte Nacelle mehrere Aufgaben gleichzeitig. Sie beeinflusst den Luftstrom, schützt technische Komponenten und trägt dazu bei, den entstehenden Schall zu reduzieren. Dafür werden Materialien und Strukturen eingesetzt, die Geräusche gezielt aufnehmen.

Bei der FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) wird die dahinterliegende Physik besonders anschaulich beschrieben: Im Front Acoustic Panel wird ein Teil der Schallenergie in Wärme umgewandelt, während absorbierendes Material zusätzlich zur Geräuschdämpfung beiträgt.

Tausende kleine Öffnungen können Schall einfangen

Die Safran SA (ISIN: FR0000073272) verfolgt bei ihren Nacelles einen vergleichbaren Ansatz. In strategischen Bereichen setzt Safran akustische Wabenstrukturen ein. Die darüberliegende Composite-Haut wird mit einer großen Zahl kleiner Öffnungen versehen. Dadurch kann sich der Schall in die darunterliegende Wabenstruktur ausbreiten und dort gedämpft werden.

Die Konstruktion muss dabei mehrere Anforderungen gleichzeitig erfüllen. Eine Nacelle soll aerodynamisch sein, mechanischen Belastungen standhalten und möglichst wenig wiegen. Safran verwendet deshalb in verschiedenen Systemen große Composite-Bauteile, während akustische Strukturen gezielt dort eingesetzt werden, wo sie zur Lärmreduzierung beitragen.

Genau darin liegt die technische Herausforderung: Die Geräuschdämpfung wird nicht nachträglich auf eine fertige Verkleidung gesetzt. Sie muss bereits Bestandteil der Material- und Bauteilarchitektur sein.

RTX verbindet Akustik mit Aerodynamik

Bei der RTX Corporation (ISIN: US75513E1010) entwickelt Collins Aerospace ebenfalls komplette Nacelle-Systeme. Eine der Technologien heißt Advanced Perforate Technology. Collins fertigt dabei reproduzierbare sehr kleine Öffnungen in akustischen Flächen. Nach Unternehmensangaben verbessert die Lösung sowohl die Schalldämpfung als auch die Aerodynamik, weil der Luftwiderstand gegenüber bestimmten konventionellen Strukturen reduziert werden kann.

Collins nennt für seine Nacelle-Systeme eine Dispatch Reliability von 99,99%. Die Kennzahl beschreibt die Zuverlässigkeit der Systeme im Betrieb und ist keine allgemeine Aussage über sämtliche Komponenten eines Fluggeräts.

Die Verbindung zu FACC ist auch wirtschaftlich konkret. Collins Aerospace gehört laut FACC-Geschäftsbericht neben Rolls-Royce und Pratt & Whitney zu den umsatzstärksten Kunden des Bereichs Engines & Nacelles.

FACC baut mehrere Komponenten rund um den Kaltluftstrom

Das Produktportfolio von FACC umfasst neben Front und Rear Acoustic Panels unter anderem Fan Track Liner, Fan Cowls und weitere Komponenten der Triebwerksverkleidung. Die Bauteile befinden sich überwiegend im Bereich des Kaltluftstroms und übernehmen je nach Anwendung akustische, strukturelle oder aerodynamische Aufgaben.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist dieser Bereich besonders interessant. Engines & Nacelles erzielte 2025 einen Umsatz von 180,2 Mio. Euro. Damit war die Sparte gemessen am Umsatz die kleinste der drei FACC-Divisionen. Das EBIT lag jedoch bei 21,8 Mio. Euro und damit höher als in Aerostructures und Cabin Interiors. Die EBIT-Marge erreichte 12,1%.

Im Jahr zuvor hatte Engines & Nacelles ebenfalls eine Marge von 12,1% erzielt. Die hohe Profitabilität ist daher zumindest 2024 und 2025 nicht ausschließlich ein Einmaleffekt des jüngsten Geschäftsjahres.

Die Verkleidung ist Teil des technischen Systems

Safran lenkt Schall über perforierte Composite-Strukturen in Wabenkammern. RTX beziehungsweise Collins kombiniert akustische Perforation mit aerodynamischen Anforderungen. FACC entwickelt und produziert verschiedene Paneele und Strukturen, die dieselbe grundlegende Aufgabe übernehmen.

Dadurch wird verständlich, warum eine Nacelle nicht mit einer einfachen Außenhülle gleichgesetzt werden kann. Material, Luftstrom, Akustik und Belastbarkeit müssen in einem einzigen Bauteilsystem zusammenkommen.

Dass ausgerechnet Engines & Nacelles 2025 bei FACC die höchste Segmentmarge und den höchsten absoluten EBIT-Beitrag erzielte, macht diese Produktgruppe auch wirtschaftlich bemerkenswert. Ein Teil des Geschäfts, den Passagiere kaum wahrnehmen, war damit der profitabelste Bereich des Unternehmens.

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Quellen



facc.com/de/was-wir-tun/engines-nacelles/

facc.com - Geschäftsbericht 2025

safran-group.com - Nacelle-Technologie und Akustik

rtx.com - Collins Aerospace Nacelle Systems

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