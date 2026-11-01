BMW startet neue Batterieproduktion - Nickel bleibt Schlüsselrohstoff: Yugo Metals will historische Funde in Europa überprüfen

Anzeige / Werbung

BMW treibt die Industrialisierung seiner nächsten Elektroauto-Generation voran. Am 15. Oktober meldete der Münchner Automobilkonzern BMW (ISIN: DE0005190003) den Start der Serienproduktion seiner neuen Gen6-Hochvoltbatterien im chinesischen Shenyang. Nach Ungarn und Deutschland ist dies bereits der dritte Standort im weltweiten Produktionsnetzwerk für die neue Batteriegeneration. Die Rundzellen sollen laut BMW eine um mehr als 20 Prozent höhere Energiedichte ermöglichen, während Ladegeschwindigkeit und Reichweite um bis zu 30 Prozent steigen können. Ein wesentlicher Bestandteil der neuen Zelltechnologie sind Hoch-Nickel-Kathoden. Damit zeigt sich, welche Rolle Nickel weiterhin bei bestimmten leistungsorientierten Batteriekonzepten spielt. In Europa verfolgt unterdessen Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) einen eigenen Nickel-Explorationsansatz: Das australische Unternehmen will im bosnischen Petrovo-Gebiet historische Bohrergebnisse überprüfen, darunter einen Abschnitt von 5,1 Metern mit durchschnittlich 6,6 Prozent Nickel aus dem Jahr 1969. Ob sich diese Werte mit modernen Untersuchungen bestätigen lassen, ist bislang offen.

BMW startet dritte Gen6-Batteriefertigung

Mit dem Produktionsstart in Shenyang erweitert BMW sein internationales Netzwerk für die sechste Generation seiner Hochvoltbatterien. Zuvor war die Fertigung bereits in Debrecen in Ungarn und Irlbach-Straßkirchen in Niederbayern angelaufen. Die Batterien aus Shenyang sind für künftige Modelle der Neuen Klasse bestimmt, die in China produziert werden. BMW verfolgt dabei eine sogenannte Local-for-Local-Strategie: Hochvoltbatterien werden möglichst nahe an den jeweiligen Fahrzeugwerken montiert, um Transportwege zu verkürzen und die Versorgung der Produktion zu stabilisieren. Weitere Standorte in Woodruff in den USA und San Luis Potosí in Mexiko sollen in den kommenden Monaten folgen. Das neue Batteriekonzept verzichtet auf die bisherige Modulebene und integriert die Rundzellen direkt in das Batteriegehäuse. Damit will BMW den vorhandenen Bauraum effizienter nutzen. Die vom Unternehmen genannten Verbesserungen bei Energiedichte, Ladegeschwindigkeit und Reichweite beziehen sich auf den Vergleich mit der vorherigen Zellgeneration beziehungsweise auf die neue Batterietechnologie und sind keine allgemeingültigen Werte für jedes Fahrzeugmodell.

Warum BMW bei seiner neuen Batteriegeneration auf Nickel setzt

Der Rohstoffbezug ist bei der Gen6-Technologie konkret dokumentiert. In einer Pressemitteilung vom 24. September erklärte BMW, dass die neuen Rundzellen mit einer Hoch-Nickel-Kathode arbeiten. Solche Kathoden nutzen Nickel als Bestandteil des aktiven Materials und sind auf eine hohe Energiedichte ausgelegt. Gleichzeitig entwickelt sich der Batteriemarkt technologisch unterschiedlich: Neben nickelhaltigen Zellchemien kommen auch Konzepte wie Lithium-Eisenphosphat zum Einsatz, die ohne Nickel in der Kathode auskommen. Die neue BMW-Fertigung bedeutet deshalb nicht, dass sämtliche Elektrofahrzeuge künftig mehr Nickel benötigen werden. Sie belegt jedoch, dass der Rohstoff bei einem wichtigen deutschen Automobilhersteller weiterhin Bestandteil einer zentralen Batterietechnologie ist. BMW verweist zudem darauf, dass bei seinen Gen6-Zellen anteilig recycelte Materialien für Nickel, Lithium und Kobalt eingesetzt werden. Die Versorgung mit Batterierohstoffen umfasst somit sowohl Primärmaterial als auch Recycling.

Yugo richtet den Blick auf historische Nickelbohrungen

Während BMW seine neue Batteriegeneration bereits industriell fertigt, befindet sich Yugo bei seinem Nickelprojekt noch in der Exploration. Das Unternehmen besitzt in Bosnien-Herzegowina das St-Nicholas-Projekt, zu dem auch das Petrovo-Konzessionsgebiet gehört. Dort wurden bereits 1969 nickelhaltige Abschnitte erbohrt, die nach Unternehmensangaben bislang nicht durch ein modernes Ressourcenprogramm überprüft wurden. Besonders auffällig ist ein historisches Ergebnis aus Bohrloch B-16: Ab 57,9 Metern Tiefe wurden über einen Abschnitt von 5,1 Metern durchschnittlich 6,6 Prozent Nickel gemeldet. Innerhalb dieses Abschnitts wurden 1,5 Meter mit 15,0 Prozent Nickel dokumentiert. Diese Werte stammen aus einer früheren Untersuchungskampagne und sind keine aktuellen Bohrergebnisse von Yugo. Sie lassen sich deshalb noch nicht als bestätigte Grundlage für eine wirtschaftlich gewinnbare Lagerstätte verwenden. Auch Kobalt, das bei bestimmten Nickelvorkommen gemeinsam mit Nickel auftreten kann, wurde in den damaligen Proben nicht analysiert.

Sechs Jahre Landzugang für geplante Bohrungen

Am 6. Oktober meldete Yugo einen konkreten Fortschritt bei der Vorbereitung weiterer Arbeiten. Das Unternehmen unterzeichnete eine Landzugangs- und Pachtvereinbarung für drei Grundstücke innerhalb des Petrovo-Konzessionsgebiets. Die Gesamtfläche beträgt 18.227 Quadratmeter, die Laufzeit sechs Jahre. Die Vereinbarung sichert Yugo nicht exklusive Nutzungsrechte für Explorationsarbeiten, darunter Bohrungen, Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen. Sie ist jedoch nicht mit einem vollständigen Grundstückskauf gleichzusetzen. Die Flächen umfassen geplante Bohrstandorte und Bereiche historischer Untersuchungen. Nach Angaben des Unternehmens sollen zunächst frühere Nickelabschnitte durch sogenannte Zwillingsbohrungen überprüft werden. Dabei wird in unmittelbarer Nähe eines historischen Bohrlochs erneut gebohrt, um frühere geologische und analytische Ergebnisse mit modernen Verfahren zu kontrollieren. Anschließend könnten weitere Bohrungen mögliche Erweiterungen der Mineralisierung untersuchen. Der Beginn war in der Unternehmensmeldung für das vierte Quartal 2026 vorgesehen, vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen. Eine Bestätigung, dass die Bohrungen bereits begonnen haben, ergibt sich aus dieser Mitteilung nicht.

Was die historischen Ergebnisse tatsächlich aussagen

Die bisher veröffentlichten Daten machen Petrovo zu einem geologisch interessanten Explorationsziel, ersetzen aber keine moderne Lagerstättenbewertung. Ein einzelner hochgradiger Bohrabschnitt liefert zunächst Informationen über die Mineralisierung an einer bestimmten Stelle. Für eine belastbare Ressourcenschätzung müssen unter anderem die räumliche Ausdehnung, die Kontinuität der mineralisierten Zonen, die Gesteinseigenschaften und die Qualität der historischen Daten überprüft werden. Hinzu kommen metallurgische Fragen: Entscheidend ist nicht nur, wie viel Nickel in einem Gestein enthalten ist, sondern auch, in welchen Mineralen es gebunden ist und mit welchem technischen und wirtschaftlichen Aufwand es gewonnen werden könnte. Für die Batterieindustrie sind zudem Reinheit, Aufbereitung und die weitere Verarbeitung zu geeigneten Vorprodukten relevant. Aus dem historischen Nickelgehalt bei Petrovo lässt sich deshalb weder eine mögliche Produktionsmenge noch eine spätere Eignung als Batterierohstoff ableiten.

Vom Explorationsprojekt bis zur Batterielieferkette ist es ein weiter Weg

Der Vergleich zwischen BMW und Yugo zeigt zwei sehr unterschiedliche Entwicklungsstufen innerhalb derselben Rohstoffwertschöpfungskette. BMW arbeitet bereits mit industriell gefertigten Hochvoltbatterien, deren Zellchemie und Produktionsprozesse auf konkrete Fahrzeugprogramme ausgerichtet sind. Yugo steht dagegen vor der Aufgabe, zunächst die geologischen Grundlagen seines Nickelprojekts zu überprüfen. Die Lage in Bosnien-Herzegowina schafft zwar eine geografische Nähe zu europäischen Industriestandorten, daraus ergibt sich jedoch noch kein Lieferverhältnis oder wirtschaftlicher Vorteil. Erst wenn moderne Bohrungen, eine mögliche Ressourcenschätzung und weitere technische Untersuchungen positive Ergebnisse liefern, ließe sich beurteilen, ob das Projekt für eine spätere Rohstoffversorgung überhaupt infrage kommt. Eine Zusammenarbeit oder Liefervereinbarung zwischen BMW und Yugo ist nicht bekannt.

Fazit

Der Start der Gen6-Batterieproduktion in Shenyang zeigt, dass BMW seine neue Elektroauto-Technologie inzwischen an mehreren internationalen Standorten in die Serienfertigung überführt. Die ausdrücklich dokumentierte Verwendung von Hoch-Nickel-Kathoden unterstreicht, dass Nickel bei bestimmten leistungsorientierten Batteriekonzepten weiterhin eine wichtige Rolle spielt. Für Yugo ergibt sich daraus ein nachvollziehbarer technologischer Branchenbezug, aber keine unmittelbare geschäftliche Verbindung. Bei Petrovo geht es zunächst darum, historische Nickelbohrungen aus dem Jahr 1969 mit modernen Methoden zu überprüfen. Die gesicherten Landzugangsrechte schaffen dafür eine operative Voraussetzung, ersetzen jedoch weder die erforderlichen Genehmigungen noch erfolgreiche Bohrergebnisse. Ob die früher gemeldeten hohen Nickelgehalte bestätigt werden und sich daraus ein wirtschaftlich interessantes Projekt entwickeln kann, bleibt offen. Genau diese nächsten Explorationsschritte stehen bei Yugo Metals (ISIN: AU0000404998) im Mittelpunkt.

Quellen

BMW Group - BMW Group startet Serienproduktion von Gen6-Hochvoltbatterien in Shenyang, 15.10.2026

https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0461769DE?language=de

BMW Group - BMW Group erhält renommierte Technologieauszeichnung für Gen6-Hochvoltbatterie in China, 24.09.2026

https://www.press.bmwgroup.com/deutschland/article/detail/T0460949DE/bmw-group-erhaelt-renommierte-technologieauszeichnung-fuer-gen6-hochvoltbatterie-in-china

BMW Group - Serienproduktion gestartet: BMW Group eröffnet Werk Irlbach-Straßkirchen, Oktober 2026

https://www.press.bmwgroup.com/austria/article/detail/T0461317DE/serienproduktion-gestartet%3A-bmw-group-eroeffnet-werk-irlbach-strasskirchen?language=de

Yugo Metals - Land Access Secured for Petrovo Drilling, 06.10.2026

https://www.marketindex.com.au/asx/yug/announcements/land-access-secured-for-petrovo-drilling-6A1347819

Yugo Metals - Petrovo Licence Approved, 23.03.2026

https://data-api.marketindex.com.au/api/v1/announcements/XASX%3AYUG%3A6A1317421/pdf/inline/petrovo-licence-approved

Yugo Metals - St Nicholas (Petrovo, Doboj), offizielle Projektübersicht

https://www.yugometals.com/projects/sockovac

Lassen Sie sich in den Verteiler für Yugo Metals oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Yugo Metals" oder "Nebenwerte".

Yugo Metals Ltd

Land: Australien

ISIN: AU0000404998

Yugo Metals

Disclaimer/Risikohinweis Yugo Metals

Interessenkonflikte: Mit Yugo Metals existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Yugo Metals. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Yugo Metals können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Yugo Metals einsehen: https://www.yugometals.com/en



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Yugo Metals vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post BMW startet neue Batterieproduktion - Nickel bleibt Schlüsselrohstoff: Yugo will historische Funde in Europa überprüfen appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0005190003,AU0000404998