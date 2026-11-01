BASF baut graphithaltige Dämmstoffe aus: Focus Graphite setzt auf Märkte jenseits der Batterie

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Graphit steckt nicht nur in Elektroautos. Auch an deutschen Hausfassaden erfüllt der Rohstoff eine wichtige Aufgabe: Er verbessert die Leistung moderner Dämmstoffe. Für Anleger eröffnet das einen anderen Blick auf Graphitunternehmen. Entscheidend ist, welche Materialqualitäten sie für unterschiedliche Industriekunden herstellen können.

BASF (ISIN: DE000BASF111) liefert dafür ein konkretes Beispiel. Der Chemiekonzern kündigte im Oktober 2024 an, die Produktionskapazität seines graphithaltigen Dämmrohstoffs Neopor in Ludwigshafen um 50.000 Tonnen jährlich zu erweitern. Die Inbetriebnahme ist für Anfang 2027 vorgesehen. Auch im BASF-Bericht 2025 wird das Projekt mit diesem Zeitplan geführt.

Graphit verbessert die Dämmleistung

Neopor ist ein expandierbares Polystyrolgranulat, aus dem Dämmplatten für Gebäude entstehen. Die enthaltenen Graphitpartikel verbessern laut BASF die Dämmleistung gegenüber weißem EPS um bis zu 30 Prozent. Der Konzern begründet die Erweiterung mit der erwarteten Nachfrage nach Produkten für die energetische Gebäudesanierung.

Die zusätzlichen 50.000 Tonnen beziehen sich auf Neopor, nicht auf den Graphitbedarf. Dennoch zeigt das Vorhaben: Graphit besitzt bereits etablierte Absatzmärkte außerhalb der Batterieindustrie.

Dabei lohnt die technische Unterscheidung. In Neopor verbessert Graphit die Wärmedämmung; für den Flammschutz enthält das Produkt ein separates polymeres Additiv. Blähgraphit wiederum kann in anderen Formulierungen selbst zum Brandschutz beitragen.

Ein Rohstoff, mehrere industrielle Aufgaben

Der deutsche Spezialanbieter Georg H. LUH beschreibt Blähgraphit als halogenfreies Flammschutzmittel für Kunststoffe, Polyurethanschäume und Beschichtungen. Weitere Anwendungen sind Rohrmanschetten, Kabeldurchführungen und Dichtungsbänder.

Unter Hitze dehnt sich entsprechend verarbeiteter Graphit aus. In geeigneten Produkten entsteht dadurch eine schützende Schicht oder eine Abdichtung, die die Brandausbreitung begrenzen soll.

Für Rohstoffentwickler ergibt sich daraus eine interessante Aufgabe: Unterschiedliche Kunden benötigen unterschiedliche Reinheiten, Flockengrößen und Verarbeitungseigenschaften. Wer geeignete Fraktionen gezielt herstellen kann, erweitert seine möglichen Absatzwege.

Focus arbeitet an einem breiteren Produktmix

Hier setzt Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) mit seinem Lac-Knife-Projekt in Québec an. Das Unternehmen entwickelt neben seiner Batterieperspektive auch Anwendungen für gröbere Graphitflocken.

Im September 2025 veröffentlichte Focus Ergebnisse eines kontinuierlichen Pilotprogramms von American Energy Technologies Company. Durch angepasste Verarbeitungsbedingungen stieg der Anteil großer und sehr großer Flocken im Konzentrat von ungefähr 33 auf 47 Prozent. Gleichzeitig wurde die angestrebte Konzentratreinheit von 97,8 auf rund 95 Prozent angepasst.

Das verdeutlicht einen wirtschaftlich wichtigen Ansatz: Verarbeitung sollte sich an Kundenspezifikationen orientieren. Eine höhere Reinheit bietet nicht in jeder Anwendung einen entsprechenden Mehrwert. Der Erhalt größerer Flocken kann dagegen zusätzliche Produktwege eröffnen.

Für ausgewählte Blähgraphitanwendungen sind solche Fraktionen relevant. Focus könnte qualifiziertes Ausgangsmaterial an spezialisierte Verarbeiter liefern, die daraus industrielle Zusatzstoffe herstellen. Eine Lieferbeziehung zu BASF oder LUH ist bislang nicht belegt.

Hochgradige Lagerstätte als Grundlage

Die aktualisierte Machbarkeitsstudie von 2023 weist für Lac Knife wahrscheinliche Mineralreserven von 9,31 Millionen Tonnen mit 14,97 Prozent graphitischem Kohlenstoff aus. Unter den damaligen Annahmen sah sie durchschnittlich 47.781 Tonnen verkaufsfähiges Konzentrat jährlich über 27 Jahre vor.

Die späteren Pilotarbeiten ergänzen diese Grundlage um Möglichkeiten zur Anpassung des Produktmixes. Sie ersetzen jedoch keine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsbewertung. Entscheidend werden größere Testprogramme, konstante Qualität und die Qualifizierung bei potenziellen Abnehmern.

Fazit

BASFs Investition macht einen häufig übersehenen Graphitmarkt sichtbar: Der Rohstoff trägt bereits heute zur Leistung industrieller Produkte bei. Dämmstoffe und Brandschutz zeigen dabei unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, die über die Entwicklung des Elektroautomarktes hinausreichen.

Für Focus liegt die Chance in einem vielseitigeren Produktportfolio. Lac Knife verbindet einen hohen Lagerstättengehalt mit Pilotresultaten, die einen größeren Grobflockenanteil demonstrieren. Damit besitzt das Unternehmen konkrete technische Ansatzpunkte für Gespräche mit Spezialverarbeitern.

Der nächste Wertschöpfungsschritt entsteht durch nachgewiesene Kundeneignung. Partikelgrößen, Reinheit, Verarbeitbarkeit und gegebenenfalls Expansionsverhalten müssen zur jeweiligen Anwendung passen. Hinzu kommen Finanzierung, Genehmigungen und der Aufbau einer wirtschaftlichen Produktion. Die Pilotwerte müssen sich außerdem über größere Mengen und unterschiedliche Bereiche der Lagerstätte bestätigen.

Gelingt diese Entwicklung, könnte Focus mehrere Kundengruppen bedienen und seine Absatzmöglichkeiten verbreitern. Für Anleger werden deshalb erfolgreiche Produkttests und verbindliche Abnahmevereinbarungen besonders aussagekräftig. Die industrielle Chance liegt darin, aus derselben Lagerstätte unterschiedliche, gezielt spezifizierte Produkte zu gewinnen.

Quelle:

https://www.basf.com/global/de/media/news-releases/2024/10/p-24-303

https://www.basf.com/dam/jcr%3A7c0a7c3b-bbc8-4f4d-8e60-4f653ef925bd/BASF_Bericht_2025.pdf

https://fepwaf20.basf.com/portal/basf/de/dt.jsp?seite=der-rohstoff&setCursor=1_1222851

https://www.luh.de/blaehgraphit/

https://www.luh.de/brandschutzsysteme//

https://focusgraphite.com/focus-graphite-pilot-run-demonstrates-significant-increase-in-large-and-jumbo-flake-recovery-at-lac-knife/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-benchmark-feasibility-study-update-for-its-lac-knife-graphite-project-quebec/

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