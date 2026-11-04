Die Eisen- und Stahlindustrie steckt mitten in einem technologischen Umbruch. Weil die Branche ihren CO2-Ausstoß senken muss, gewinnt die Direktreduktion gegenüber dem klassischen Hochofen an Bedeutung. Auf den Rohstoffmärkten zeigt sich das als wachsende Preisschere: Der Referenzpreis für Eisenerz fiel im Oktober zeitweise unter 90 USD / t, die Preise für hochwertige Eisenerzpellets halten sich dagegen deutlich besser. Genau auf dieses Segment setzt das Entwicklungsunternehmen Strategic Resources. Anders als der etablierte Konzern Vale und der Umrüster Champion Iron will es von Beginn an eine Lieferkette für die Stahlherstellung ohne Kokskohle aufbauen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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