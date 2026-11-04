ROHSTOFFMESSE MÜNCHEN 2026: Nach den Zwischenwahlen in den USA: Haussieren jetzt die Börsen? Infos aus erster Hand auf der Rohstoffmesse!

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15 Managementgespräche für eine Unze Silber! Besonders interessante Goldgesellschaften sind auch dabei.

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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

am 6. und 7. November 2026 öffnet die Rohstoffmesse München in der Motorworld ihre Tore. Mehr als 60 Rohstoffunternehmen präsentieren sich den Anlegern - darunter vier besonders interessante Goldgesellschaften.

Und wer mindestens 15 Managementgespräche erfolgreich absolviert, erhält von uns eine Unze Silber geschenkt!

Gold bleibt für Anleger ein faszinierender Rohstoff - doch besonders spannend ist der Blick auf die Unternehmen hinter den Lagerstätten. Während einige Gesellschaften bestehende Minen und Anlagen für eine Wiederaufnahme der Förderung vorbereiten, erweitern andere mit umfangreichen Bohrprogrammen ihre Goldressourcen oder bringen große Entwicklungsprojekte voran. Genau hier entstehen neue Perspektiven: Entscheidend sind die Qualität der Vorkommen, die nächsten Studien und die Fortschritte auf dem Weg zur Produktion. Auf der Rohstoffmesse München können Anleger mit den verantwortlichen Managern direkt über diese Entwicklungen sprechen.

Goldunternehmen, die zum Gespräch einladen…

Barton Gold - Goldprojekte mit vorhandener Infrastruktur

Barton Gold entwickelt in Südaustralien ein aussichtsreiches Portfolio rund um die früher produzierende Challenger-Goldmine und das große Tunkillia-Projekt. Challenger verfügt über eine bestehende Aufbereitungsanlage; für einen möglichen Neustart wird eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. Tunkillia beherbergt nach JORC ausgewiesene Ressourcen von rund 1,6 Millionen Unzen Gold und 3,1 Millionen Unzen Silber. Umfangreiche Bohrungen sollen die Lagerstätte weiter aufwerten, während die Vormachbarkeitsstudie vorangetrieben wird. Wie sich beide Projekte künftig ergänzen könnten, lässt sich auf der Messe mit dem Management besprechen.

Altamira Gold - Brasilianischer Goldschatz wächst

Altamira Gold konzentriert sich auf das goldreiche Alta-Floresta-Gebiet im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Besonders das Cajueiro-Projekt mit der Porphyr-Goldlagerstätte Maria Bonita rückt in den Fokus. Im September 2026 wurde die Ressourcenschätzung für Maria Bonita auf rund 404.000 Unzen Gold in der Kategorie "angezeigt" und weitere 908.000 Unzen in der Kategorie "geschlussfolgert" erhöht. Auch Cajueiro Central verfügt über eine eigene Goldressource. Weitere Bohrungen sollen die Ausdehnung der Mineralisierung untersuchen. Ein spannendes Thema für das direkte Gespräch über den weiteren Explorationskurs.

Cassiar Gold - Millionen Unzen in British Columbia

Cassiar Gold kontrolliert ein rund 590 Quadratkilometer großes Goldprojekt im Norden von British Columbia. Herzstück ist die oberflächennahe Taurus-Lagerstätte mit etwa 410.000 Unzen Gold in der Kategorie "angezeigt" sowie 1,93 Millionen Unzen in der Kategorie "geschlussfolgert". Hinzu kommen hochgradige Explorationsziele im südlichen Projektgebiet und eine bereits vorhandene, genehmigte Aufbereitungsanlage. Das Bohrprogramm 2026 konzentriert sich auf Ressourcenerweiterungen; zudem wird eine erste wirtschaftliche Bewertung vorbereitet. Welche Entwicklungsschritte als Nächstes anstehen, erfahren Anleger im Managementgespräch.

STLLR Gold - Zwei große Goldprojekte in Kanada

STLLR Gold entwickelt mit Colomac in den kanadischen Northwest Territories und Tower Gold in Ontario zwei bedeutende Goldprojekte. Besonders bei Tower stehen mit der Jonpol-Lagerstätte attraktive hochgradige Abschnitte im Mittelpunkt: Im August 2026 meldete das Unternehmen unter anderem 12,46 Gramm Gold je Tonne über 16,17 Meter. Parallel arbeitet STLLR an der weiteren Exploration der großen Projektflächen und untersucht die Entwicklungsmöglichkeiten seiner Lagerstätten. Eine interessante Kombination aus umfangreicher Ressourcenbasis und zusätzlichem Entdeckungspotenzial, über die sich ein persönlicher Austausch mit dem Management lohnt.

Netzwerken lohnt sich - und wird sogar belohnt!

Diese vier Goldgesellschaften sind nur ein kleiner Ausschnitt des umfangreichen Messeprogramms. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit Unternehmenschefs und Branchenexperten persönlich ins Gespräch zu kommen, neue Investmentideen zu entdecken und sich ein eigenes Bild von den Chancen am Rohstoffmarkt zu machen.

Quelle: https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/

Besonderer Anreiz: Wer über die offizielle Meeting-Plattform mindestens 15 Gespräche bucht und diese während der Messe erfolgreich durchführt, erhält nach Überprüfung vom Veranstalter eine physische Unze Silber geschenkt!