The following instruments on XETRA do have their first trading 10.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.11.2026
Aktien
1 US63654D1164 National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan GDR
2 US62915V1052 NKT A/S ADR
3 CA89825B1013 TruSilver Metals Corp.
4 US92835K1034 Vishay Precision Group Inc. ADR
5 ES0106088000 Abenojar Tungsten S.A.
6 US59739R1041 Midera Food Processing Inc.
7 IT0005733040 Orange Media Group S.p.A. 8 FR001401B5X2 Acheter-Louer.fr S.A.
9 US36165A5083 GEE Group Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3567628519 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
2 XS3567628352 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
3 XS3553924062 Telia Company AB
4 XS3565308452 Volkswagen International Finance N.V.
5 XS3559427243 Zimmer Biomet Holdings Inc.
6 XS3559472629 APA Infrastructure Ltd.
7 XS3565308379 Volkswagen International Finance N.V.
8 FR001401C2Q2 Banque Stellantis France S.A.
9 DE000A383AR4 BSK 1818 AG
10 XS3561003289 Linde PLC
11 DE000NRW0Q15 Nordrhein-Westfalen, Land
12 XS3519771912 Alior Bank S.A.
13 XS3472670317 ASN Bank N.V.
14 US12636YAN22 CRH America Finance Inc.
15 US12636YAR36 CRH America Finance Inc.
16 US12636YAP79 CRH America Finance Inc.
17 US12636YAQ52 CRH America Finance Inc.
18 US29379VCM37 Enterprise Products Operating LLC
19 US29379VCN10 Enterprise Products Operating LLC
20 XS3531939968 Fairstone Bank of Canada
21 US665859BA17 Northern Trust Corp.
22 US665859BB99 Northern Trust Corp.
23 ES0280907074 Unicaja Banco S.A.
24 US98956PBD33 Zimmer Biomet Holdings Inc.
25 XS3561005227 Linde PLC
26 XS3351072411 Basic-Fit N.V.
27 DE000HEL4B94 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 IE00035K8IR6 Dan IVES Wedbush AI Revolution UCITS ETF
29 IE0009BK4OZ6 State Street Kempen Europe ex-UK Small Cap Active Equity UCITS ETF
30 IE000QQRIWN4 State Street Kempen US Small Cap Active Equity UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.11.2026
Aktien
1 US63654D1164 National Investment Fund of the Republic of Uzbekistan GDR
2 US62915V1052 NKT A/S ADR
3 CA89825B1013 TruSilver Metals Corp.
4 US92835K1034 Vishay Precision Group Inc. ADR
5 ES0106088000 Abenojar Tungsten S.A.
6 US59739R1041 Midera Food Processing Inc.
7 IT0005733040 Orange Media Group S.p.A. 8 FR001401B5X2 Acheter-Louer.fr S.A.
9 US36165A5083 GEE Group Inc.
Anleihen/ETF
1 XS3567628519 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
2 XS3567628352 Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
3 XS3553924062 Telia Company AB
4 XS3565308452 Volkswagen International Finance N.V.
5 XS3559427243 Zimmer Biomet Holdings Inc.
6 XS3559472629 APA Infrastructure Ltd.
7 XS3565308379 Volkswagen International Finance N.V.
8 FR001401C2Q2 Banque Stellantis France S.A.
9 DE000A383AR4 BSK 1818 AG
10 XS3561003289 Linde PLC
11 DE000NRW0Q15 Nordrhein-Westfalen, Land
12 XS3519771912 Alior Bank S.A.
13 XS3472670317 ASN Bank N.V.
14 US12636YAN22 CRH America Finance Inc.
15 US12636YAR36 CRH America Finance Inc.
16 US12636YAP79 CRH America Finance Inc.
17 US12636YAQ52 CRH America Finance Inc.
18 US29379VCM37 Enterprise Products Operating LLC
19 US29379VCN10 Enterprise Products Operating LLC
20 XS3531939968 Fairstone Bank of Canada
21 US665859BA17 Northern Trust Corp.
22 US665859BB99 Northern Trust Corp.
23 ES0280907074 Unicaja Banco S.A.
24 US98956PBD33 Zimmer Biomet Holdings Inc.
25 XS3561005227 Linde PLC
26 XS3351072411 Basic-Fit N.V.
27 DE000HEL4B94 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 IE00035K8IR6 Dan IVES Wedbush AI Revolution UCITS ETF
29 IE0009BK4OZ6 State Street Kempen Europe ex-UK Small Cap Active Equity UCITS ETF
30 IE000QQRIWN4 State Street Kempen US Small Cap Active Equity UCITS ETF
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