The following instruments on XETRA do have their first trading 25.11.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.11.2026
Aktien
1 US03675P1021 Anteris Technologies Global Corp.
2 US3493811034 Figure Technology Solutions Inc.
3 IM00BRF2WV49 Panther Metals PLC
4 CA2364241075 Dante Metals Corp.
5 US47010C8394 Jaguar Health Inc.
6 CA6882701072 Osiris Copper Corp.
7 CA87505Y8889 Tamarack Valley Energy Ltd.
8 CA90043C3012 Turnium Technology Group Inc.
Anleihen/ETF
1 CA02079WAL50 Alphabet Inc.
2 NO0013774372 Nordwest Industrie Finance GmbH
3 XS3575547644 NXP B.V.
4 XS3576683950 NXP B.V.
5 XS2333302052 PCF GmbH
6 USY5325QAK86 China, People's Republic of
7 XS3578798251 Ardagh Metal Packaging Finance PLC
8 US172967QT15 Citigroup Inc.
9 US172967QS32 Citigroup Inc.
10 FI4000626478 S-Pankki Oyj
11 IE000VAPFMZ3 comdirect Euro Zins State Street UCITS ETF
12 IE000N4P5QK5 Mandatum Managed Futures UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 25.11.2026
Aktien
1 US03675P1021 Anteris Technologies Global Corp.
2 US3493811034 Figure Technology Solutions Inc.
3 IM00BRF2WV49 Panther Metals PLC
4 CA2364241075 Dante Metals Corp.
5 US47010C8394 Jaguar Health Inc.
6 CA6882701072 Osiris Copper Corp.
7 CA87505Y8889 Tamarack Valley Energy Ltd.
8 CA90043C3012 Turnium Technology Group Inc.
Anleihen/ETF
1 CA02079WAL50 Alphabet Inc.
2 NO0013774372 Nordwest Industrie Finance GmbH
3 XS3575547644 NXP B.V.
4 XS3576683950 NXP B.V.
5 XS2333302052 PCF GmbH
6 USY5325QAK86 China, People's Republic of
7 XS3578798251 Ardagh Metal Packaging Finance PLC
8 US172967QT15 Citigroup Inc.
9 US172967QS32 Citigroup Inc.
10 FI4000626478 S-Pankki Oyj
11 IE000VAPFMZ3 comdirect Euro Zins State Street UCITS ETF
12 IE000N4P5QK5 Mandatum Managed Futures UCITS ETF
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