Spanien geht beim Thema kritische Rohstoffe in die Offensive und stellt dafür 414 Mio. EUR an öffentlichen Mitteln bereit. Der Aktionsplan bis 2030 umfasst 34 Maßnahmen und soll Exploration, Recycling, Förderung und Aufbereitung strategisch wichtiger Rohstoffe anschieben. Allein 182 Mio. EUR sind für ein neues nationales Explorationsprogramm vorgesehen. Das ist bemerkenswert, weil Madrid damit ein Signal setzt, das in Europa lange gefehlt hat: Rohstoffsicherung ist kein Nebenthema mehr, sondern eine industriepolitische Kernfrage. Davon könnte auch Group Eleven Resources profitieren. Das Unternehmen erschließt derzeit ein Zink-, Blei- und Silberprojekt in Irland. Die Aktie springt gerade an. Gut gelaufen ist das Wertpapier der Deutsche Rohstoff AG. Analysten sehen weiteres Potenzial. Und was macht Anlegerliebling Standard Lithium?Den vollständigen Artikel lesen ...
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