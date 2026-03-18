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China drosselt, Preise explodieren: Wird dieser kaum bekannte Rohstoff zum nächsten Milliarden-Play?
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WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE
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17.03.26 | 17:35
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zukunftsbilanzen.de
18.03.2026 06:46 Uhr
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KI-Antreiber für Gas-Windkraft-Hype und Uran-Comeback: Power-Aktien-Portfolio mit RWE, Nordex und Standard Uranium

Der globale Energiehunger ist unersättlich geworden und wird auch die kommenden Jahre wohl unersättlich bleiben. Getrieben durch den rasanten Aufstieg der Künstlichen Intelligenz und eine stetig wachsende Weltbevölkerung, suchen Investoren pausenlos nach stabilen Pfeilern in der Stromversorgung. Ob massive Investitionen in den USA, deutsche Ingenieurskunst auf hoher See oder die unverzichtbare Grundlast durch Uran, der Markt ist in Bewegung. In diesem Artikel schauen wir uns die aktuelle Lage des Energieriesen RWE, die beeindruckende Aufholjagd des Windkraft-Spezialisten Nordex und die jüngsten, vielversprechenden Explorationserfolge von Standard Uranium an. Energie kommt nicht mehr einfach nur aus der Steckdose, sondern wird zum entscheidenden Faktor für Wohlstand und Rendite.

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© 2026 zukunftsbilanzen.de
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

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