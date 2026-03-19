Zug - Die Mehrheitsaktionäre der Procimmo Group AG haben eine Vereinbarung über den Verkauf ihrer Anteile an die Gruppe Vaudoise Versicherungen abgeschlossen, welche bereits seit 2021 über ihre Tochtergesellschaft Vaudoise Asset Management AG 20% des Aktienkapitals hielt. Die heutigen Mehrheitsaktionäre der Procimmo Group AG sind überzeugt, dass die Vaudoise Versicherungen der Procimmo-Gruppe - besonders der Tochtergesellschaft PROCIMMO SA - helfen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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