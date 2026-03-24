Prologis und Fastned haben in Belgien ein 15-jähriges Corporate Power Purchase Agreement (cPPA) geschlossen. Solarstrom von Logistikdächern soll künftig das Schnellladenetz von Fastned mit lokal erzeugter Energie versorgen. Die Anlagen mit 8,1 MWp sollen ab 2026 in Betrieb gehen. Die Vereinbarung ist Fastneds erstes cPPA in Belgien und zugleich das erste außerhalb der Niederlande. Sie unterstützt den weiteren Ausbau des Schnellladenetzes sowie das Ziel, dieses möglichst vollständig mit lokal erzeugter, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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