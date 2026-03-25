Lausanne - Die Vaudoise hat im vergangenen Jahr mehr umgesetzt und einen Rekordgewinn erzielt. Mit Blick auf die solide Kapitalisierung erhalten die Aktionärinnen und Aktionäre eine höhere Dividende. Derweil hat sich die Gruppe neue, auf weiterem Wachstum basierende Mittelfristziele gesetzt. Der Reingewinn der Vaudoise stieg im vergangenen Jahr um 17 Prozent auf 156,3 Millionen Franken, wie der Versicherer am Mittwoch bekanntgab. Der Umsatz legte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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