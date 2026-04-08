DJ PTA-AFR: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG
Ettlingen (pta000/08.04.2026/11:13 UTC+2) - VALORA EFFEKTEN HANDEL AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://veh.de/investor-relations/geschaeftsberichte Veröffentlichungsdatum: 08.04.2026
(Ende)
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Aussender: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG Am Hardtwald 7 76275 Ettlingen Deutschland Ansprechpartner: Klaus Helffenstein - Vorstand Tel.: +49 7243-900-01 E-Mail: info@valora.de Website: www.valora.de ISIN(s): DE0007600108 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Stuttgart; Freiverkehr in Frankfurt, Hamburg, München
[ source: https://www.pressetext.com/news/1775639580909 ]
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April 08, 2026 05:13 ET (09:13 GMT)