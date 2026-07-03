- im Anhang finden Sie den HV-Bericht der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG vom Nebenwerte-Journal
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|VEH AG - HV-Bericht vom Nebenwerte-Journal - Operativer Turnaround durch Pakethandel, Rechtskosten belasten
|im Anhang finden Sie den HV-Bericht der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG vom Nebenwerte-JournalAnhang: VEH%20HV%20Bericht%20NebenwerteJournal.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|03.06.
|VEH AG: "Ergebnis weiter von Auseinandersetzungen mit der "Reich-Gruppe" belastet - Trotzdem wurde 2025 ein Gewinn erzielt", HV-Bericht von GSC-Research
|Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVVALORAEFFEKTENHANDEL2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|28.05.
|VEH AG: Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung am 20.05.2026
|In der Anlage finden Sie die Abstimmungsergebnisse unserer Hauptversammlung am 20.05.2026.Anhang: Abstimmungs%C3%BCbersicht.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|21.05.
|Hauptversammlung: Valora Effekten Handel (VEH)
|Was haben die Aktiengesellschaften Schlossgartenbau AG, Nationalbank Essen, Naturstrom AG, Industriehof AG oder WKV gemeinsam?
Antwort: Sie sind alle unnotiert, d.h. an keiner Wertpapierbörse notiert.
Für...
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|18.05.
|VEH AG - Kein Handel am Mittwoch, 20.05.2026
|- wegen unserer Hauptversammlung am Mittwoch, dem 20. Mai 2026 findet an diesem Tag KEIN Handel statt da ALLE Mitarbeiter auf der Hauptversammlung gebunden sind.Den vollständigen Artikel lesen ...
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