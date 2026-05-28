In der Anlage finden Sie die Abstimmungsergebnisse unserer Hauptversammlung am 20.05.2026.Anhang: Abstimmungs%C3%BCbersicht.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|14:38
|VEH AG: Abstimmungsergebnisse der Hauptversammlung am 20.05.2026
|In der Anlage finden Sie die Abstimmungsergebnisse unserer Hauptversammlung am 20.05.2026.Anhang: Abstimmungs%C3%BCbersicht.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|21.05.
|Hauptversammlung: Valora Effekten Handel (VEH)
|Was haben die Aktiengesellschaften Schlossgartenbau AG, Nationalbank Essen, Naturstrom AG, Industriehof AG oder WKV gemeinsam?
Antwort: Sie sind alle unnotiert, d.h. an keiner Wertpapierbörse notiert.
Für...
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|18.05.
|VEH AG - Kein Handel am Mittwoch, 20.05.2026
|- wegen unserer Hauptversammlung am Mittwoch, dem 20. Mai 2026 findet an diesem Tag KEIN Handel statt da ALLE Mitarbeiter auf der Hauptversammlung gebunden sind.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|05.05.
|VEH AG: Ungeprüfte Umsatz- und Ergebniszahlen zum 1. Quartal 2026
|Zum 31.03.2026 liegen wir mit einem ungeprüften Umsatz von 1.164 TEUR (Vj. 776 TEUR) am unteren Rand der Planung für das Gesamtjahr.Das ungeprüfte Ergebnis zum Ende des 1. Quartals 2026 beläuft sich...
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|05.05.
|PTA-News: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Umsatz- und Ergebniszahlen zum 1. Quartal 2026
|DJ PTA-News: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Umsatz- und Ergebniszahlen zum 1. Quartal 2026
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Umsatz-...
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