- den Halbjahresbericht und die Ad-hoc-Meldung der VEH AG finden Sie im Anhang
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|Aktuelle Nachrichten
|15:38
|VEH AG - Halbjahresbericht und Ad-hoc-Meldung
|den Halbjahresbericht und die Ad-hoc-Meldung der VEH AG finden Sie im AnhangAnhang: VEH%20AG%20-%20ZW%2030.06.2026.pdf, VEH%20Adhocmeldung%2031072026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|14:09
|PTA-Adhoc: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr 2026, Änderung der Planzahlen
|DJ PTA-Adhoc: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Geschäftsverlauf im 1. Halbjahr 2026, Änderung der Planzahlen
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Geschäftszahlen...
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|12:03
|PTA-AFR: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
|DJ PTA-AFR: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG
Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG
VALORA...
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|03.07.
|VEH AG - HV-Bericht vom Nebenwerte-Journal - Operativer Turnaround durch Pakethandel, Rechtskosten belasten
|im Anhang finden Sie den HV-Bericht der VALORA EFFEKTEN HANDEL AG vom Nebenwerte-JournalAnhang: VEH%20HV%20Bericht%20NebenwerteJournal.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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|03.06.
|VEH AG: "Ergebnis weiter von Auseinandersetzungen mit der "Reich-Gruppe" belastet - Trotzdem wurde 2025 ein Gewinn erzielt", HV-Bericht von GSC-Research
|Den vollständigen Bericht von GSC-Research zur Hauptversammlung finden Sie in der Anlage.Anhang: HVVALORAEFFEKTENHANDEL2026.pdfDen vollständigen Artikel lesen ...
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