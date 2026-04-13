Rheinmetall: Joint Venture, Bayer: Glyphosat-Urteil im Juni & Nibe
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|1.473,80
|1.474,20
|12:46
|1.473,80
|1.474,20
|12:46
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:14
|Bayer: Investoren spekulieren über Iran-Risiken und Medikamenten-Hoffnungen vor entscheidendem Quartalsbericht
|Vor dem Quartalsbericht von Bayer wächst die Nervosität an den Märkten, denn geopolitische Risiken und die Entwicklung wichtiger Pharma-Produkte könnten die kurzfristigen Weichen für den DAX-Konzern...
► Artikel lesen
|11:54
|Rheinmetall: Joint Venture, Bayer: Glyphosat-Urteil im Juni & Nibe
|Rheinmetall: Joint Venture, Bayer: Glyphosat-Urteil im Juni & Nib
► Artikel lesen
|11:15
|Bayer: Pharmabereich im Fokus
|Am 12. Mai stehen bei Bayer die Zahlen zum ersten Quartal an. Dabei dürfte es auch Informationen darüber geben, wie der Iran-Konflikt den DAX-Konzern belastet. Hier spielt vor allem der Bereich Agrarchemie...
► Artikel lesen
|10:38
|BAYER AG - Stabilität formt den nächsten Impuls
|10:22
|Italy's private equity weekly roundup. News from Doc Pharma, Ematonil Plus Emulgel 5%, Bayer, TPG, and more
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Rheinmetall: Joint Venture, Bayer: Glyphosat-Urteil im Juni & Nibe
|Rheinmetall: Joint Venture, Bayer: Glyphosat-Urteil im Juni & Nib
► Artikel lesen
|16.02.
|Wärmepumpenhersteller Nibe verdoppelt Gewinn, Aktie steigt
|12.02.
|NIBE Industrier AB (publ) reports Q4 results
|12.02.
|NIBE Industrier Q4 Profit Down, Sales Nearly Flat; Lifts Dividend; Stock Gains
|STOCKHOLM (dpa-AFX) - NIBE Industrier AB (NIABY, NIBE-B.ST), a manufacturer of heating, cooling and energy systems, reported Thursday lower profit in its fourth quarter amid nearly flat net...
► Artikel lesen
|12.02.
|NIBE Industrier AB Q4 Profit Retreats
|STOCKHOLM (dpa-AFX) - NIBE Industrier AB (NIBEB.SW) released earnings for fourth quarter that Dropped, from the same period last yearThe company's earnings totaled SEK0.785 billion, or SEK0.39...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:39
|Double The Gains: 100% Rebound in Defense Stocks and Critical Metals - Rheinmetall, Antimony Resources, CSG, and Mutares in focus
|12:30
|EILMELDUNG bei Rheinmetall AG: Das Signal das die meisten Anleger noch nicht kennen - Was ich konkret unternommen habe
|12:23
|Milliardenchance: Europas Rüstungsboom: Rheinmetall greift nach Raketenmarkt
|© Foto: Malte Ossowski/SVEN SIMON - picture alliance / SvenSimonRheinmetall und Destinus planen ein Joint Venture für moderne Raketen. Die Nachfrage explodiert - und Europa kämpft mit knappen Kapazitäten.Der...
► Artikel lesen
|12:11
|Rheinmetall vergrößert mit Destinus die Basis für Raketensysteme: Rheinmetall und die niederländische ...
|12:09
|Rheinmetall und Rüstungsaktien erholen sich: Darum sollten Sie aber trotzdem nicht kaufen
|Die Aktien von Rheinmetall, Renk und Co. können sich zum Wochenstart wieder erholen. Das steckt hinter der Aufwärtsbewegung bei den Rüstungskonzernen, und darum sollten Anleger jetzt aber dennoch nicht...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAYER AG
|40,210
|-0,59 %
|NIBE INDUSTRIER AB
|3,872
|+8,07 %
|RHEINMETALL AG
|1.478,20
|-4,64 %