Geheimer Infrastrukturplay: 40 MW aktiv, 1 GW in Sicht - das steckt hinter dem Bitzero-Infrastruktur-Push

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Strom entscheidet über Sieg oder Aus. Bitzero produziert bereits nahe der globalen Kostenuntergrenze - und baut genau dort aus, wo Energie billig und stabil ist.

- Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Bitzero Holdings Inc.) -

40 MW aktiv in Norwegen. 70 MW in Ausbau. 520 MW Engineering abgeschlossen in Finnland. Bitzero ist kein Konzept - es ist operative Realität.

Nicht Konzept, sondern Realität: Bitzero betreibt bereits Infrastruktur - und skaliert sie jetzt in Richtung AI und Hyperscale

Liebe Leserinnen und Leser,

Die Geschichte, die wir heute erzählen müssen, ist eine andere als noch vor wenigen Monaten. Sie beginnt nicht mit einem Plan oder einem Versprechen. Sie beginnt mit Tatsachen.

Am Standort Namsskogan in Norwegen betreibt Bitzero Holdings Inc. (WKN: A41L3A | ISIN: CA09175N1096) heute 40 MW aktiver Mining-Infrastruktur. 39 Container, laufend, vollständig mit Wasserkraft versorgt, zu Stromkosten von unter 0,04 USD pro kWh. Diese Anlage ist nicht im Bau. Sie ist nicht geplant. Sie läuft.

- Advertorial/Werbung -

- Im Auftrag von Bitzero Holdings Inc. (WKN A41L3A) -

Bitte beachten Sie unbedingt die Interessenkonflikte und Disclaimer am Ende

Bitzero ist nicht mehr nur eine Wachstumsstory - Bitzero ist ein operativer Infrastrukturbetreiber, der gerade mit voller Kraft in Richtung AI und Hyperscale skaliert. Der Markt für energieintensive Rechenleistung - ob Bitcoin, GPU-Cluster oder Hyperscale-Colocation - hat eine klare Engpassdimension: Strom, Netzanschluss, Fläche. Bitzero hat genau das. Heute. Und baut es aus.

Assets wurden in strategisch energiekostenarmen Ländern und Regionen aufgebaut.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Das Engineering Update: Zwei Standorte, eine Richtung

Am Freitag nachbörslich veröffentlichte Bitzero ein umfassendes Engineering Update, das die nächste Wachstumsphase des Unternehmens konkret umreisst. Die Botschaft ist klar: Vom Bitcoin-Miner zum Betreiber skalierbarer Hochleistungs-Infrastruktur für AI und Hyperscale.

Norwegen (Namsskogan): Von 40 MW auf 110 MW bis Ende 2026

Der norwegische Kernstandort ist bereits das Fundament des operativen Geschäfts. Doch Bitzero steht hier nicht still. 70 MW zusätzliche Kapazität sind in Planung und Bau, um die Gesamtleistung des Standorts auf rund 110 MW zu erhöhen - eine Verdreifachung des bestehenden Betriebs.

Das Unternehmen hat dafür zwei 60-MVA-Hochspannungs-Umspannwerke bestellt, die Standortvorbereitungen haben begonnen, und die Beschaffung der langlebigen Infrastrukturkomponenten läuft. Ziel ist die Energisierung von 70 MW bis Q4 2026. Das ist kein Zielwert auf dem Papier, sondern ein laufendes Bauprojekt.

Der Standort in Norwegen wird zu 100% mit Wasserkraft betrieben, Quelle: Unternehmenspräsentation

Der Standort wird mit Designs für einen 5-MW-AI-Eigenhosting-GPU-Cluster sowie zwei 50-MW-Colocation-Räumen ausgestattet. Das 5-MW-GPU-Cluster ist für NVIDIA GB300-Beschleuniger ausgelegt und soll 2026 geliefert werden. Hydra Host, Bizeros Technologiepartner, ist bereits dabei, Kunden über sein globales Netzwerk von Enterprise- und AI-nativen Unternehmen für diesen Cluster zu akquirieren.

Wir sind zuversichtlich, dass wir den initialen 5-MW-Cluster 2026 liefern können, und treiben sowohl Engineering als auch die Gewinnung eines verbindlichen Leasingkunden für das gesamte 110-MW-Gelände aktiv voran.

- Mohammed Bakhashwain, CEO Bitzero

Finnland (Kokemäki): Engineering für 520 MW abgeschlossen - Europa-Masstäbe

Der zweite Wachstumspfeiler ist noch ambitiöser. In Kokemäki, Finnland, hat Bitzero in Zusammenarbeit mit Red Engineering Design - einem weltweit führenden Spezialisten für Rechenzentrum-Engineering und strategischen Partner von NVIDIA - den Engineering Due-Diligence-Report für bis zu 520 MW erfolgreich abgeschlossen.

Der Standort ist auf eine Gesamtkapazität von 600 MW bis 1.000 MW ausgelegt und positioniert sich damit als eine der größten eigenständigen Giga-Scale-Anlagen Europas. Ein bestätigter 400-kV-Hochspannungsanschluss sichert die Grundlage für skalierbare Expansion. Die erste Bauphase ist auf 80 MW für die erste Hälfte 2027 ausgelegt, gefolgt von weiteren 400 bis 800 MW.

Red Engineering Design ist kein einfacher Dienstleister - das Unternehmen hat kürzlich eine strategische Partnerschaft mit NVIDIA für das Design der nächsten Generation von NVIDIA AI Factories bekannt gegeben. Diese Verbindung ist für Bitzero strategisch von erheblichem Wert: Sie stellt sicher, dass das Kokemäki-Design von Anfang an auf die modernsten GPU-Dichten und AI-Infrastrukturanforderungen ausgerichtet ist.

Bitzero hat bereits begonnen, potenzielle Kunden in den Site-Diligence-Prozess einzubeziehen. Die Nachfrage nach dem Standort ist nach eigenen Angaben stark. Das Unternehmen arbeitet aktiv mit der lokalen Gemeinde zusammen und sieht starke Unterstützung für den Ausbau bis zur vollen 1-GW-Kapazität.

Wir bewegen uns jetzt in die nächste Phase des Engineerings - das Gebäudedesign - und erwarten, dass dies unseren Weg zum Markt beschleunigen wird. Wir sehen bereits starke Nachfrage nach dem Standort.

- Mohammed Bakhashwain, CEO Bitzero

Betriebene Infrastruktur als Ausgangspunkt: Was das bedeutet

Es ist wichtig zu verstehen, was es bedeutet, wenn Bitzero Holdings Inc. (WKN: A41L3A | ISIN: CA09175N1096) sagt: "Wir haben Infrastruktur im Boden." Es geht nicht nur um Hashrate oder Bitcoin-Produktion. Es geht um etwas viel Fundamentaleres: Bitzero hat Zugang zu Strom - zu kompetitiven Preisen, in Regionen, wo neuer Netzanschluss für viele andere schlicht nicht mehr verfügbar ist.



In einer Welt, in der Hyperscaler und AI-Anbieter nach neuen Rechenzentrumskapazitäten suchen, ist der Engpass nicht Kapital, nicht Hardware und nicht Software. Der Engpass ist Strom und Netzanbindung. Neue Grid-Anschlüsse in Europa haben Vorlaufzeiten von zum Teil zehn Jahren oder mehr. Bitzeros bestehende Infrastruktur repräsentiert daher einen strategischen Wert, der weit über den reinen Buchwert hinausgeht.

Eigene Erstellung

Die Dual-Use-Logik: Dieselbe Kilowattstunde, doppelte Wertschöpfung

Bitzeros Infrastrukturansatz basiert auf einer einfachen, aber strategisch mächtigen Logik: Energie ist Energie. Ob eine Kilowattstunde einen Bitcoin erzeugt oder einen NVIDIA H100 antreibt - die Infrastruktur ist dieselbe.

Das Unternehmen positioniert Mining daher nicht als Endzweck, sondern als Grundauslastung: Es sorgt dafür, dass Standorte wirtschaftlich betrieben werden, auch wenn AI-Nachfrage noch nicht voll skaliert ist. AI- und HPC-Workloads wiederum bieten das Upside-Potenzial: höhere Erlöse pro Kilowattstunde, längere Vertragslaufzeiten, planbare Cashflows.

Diese Dualität ist keine Zwangsehe, sondern eine operative Entscheidung, die Bitzero von vielen reinen Mining-Playern unterscheidet:

Bitcoin-Mining generiert laufende Cash-Flows und nutzt die Infrastruktur vom ersten Tag an

AI/HPC-Colocation bietet Margen-Upside mit langfristigen Kundenverträgen

Beide Modelle profitieren von den gleichen strukturellen Kostenvorteilen: günstige Energie, gesicherte Netzanbindung, erneuerbare Quellen

Um diesen Markt nicht allein zu erschließen, setzt Bitzero auf zwei starke Partner: CBRE, der weltweit größte Gewerbeimmobilien-Dienstleister, unterstützt als strategischer Broker bei der Vermarktung von Hyperscale-Kapazitäten. Hydra Host bringt seine Plattform und Kundenanbindung für GPU-basierte AI-Anwendungen ein. Die ersten NVIDIA-Blackwell-GPU-Server sind bereits für ein Pilotprojekt vorgesehen.

Zwei starke Kernpartner, Quelle: Bitzero Unternehmenspräsentation

Stromkosten als struktureller Burggraben

Wenn man Bitzero mit einem Rohstoffproduzenten vergleicht - und das ist die richtige Analogie - dann ist der Strompreis der Erzgang. Im klassischen Bergbau entscheidet die Güte der Lagerstätte darüber, wer im Zyklustief noch wirtschaftlich fördert. Im Bitcoin-Mining ist es der Kilowattstundenpreis.

im Bitcoin-Markt wird viel über Preise gesprochen - aber am Ende entscheidet eine viel profanere Größe über Gewinner und Verlierer: der Stromzähler. Nicht die nächste Kursprognose, sondern die Kilowattstunde bestimmt, wer im nächsten Zyklus noch produziert und wer vom Netzwerk an den Rand gedrückt wird. Während Schlagzeilen über neue Allzeithochs spekulieren, läuft im Hintergrund eine nüchterne Kostenrechnung: Wie viel Energie verschlingt ein Bitcoin - und zu welchem Preis?

Aktuelle Analysen zeigen, wie drastisch diese Dimension inzwischen ist: Rechnet man Hardware, Auslastung und Standortrealität zusammen, werden heute teils 800.000 bis über 850.000 Kilowattstunden benötigt, um einen einzigen Bitcoin zu erzeugen - genug, um einen durchschnittlichen Haushalt weit über 80 Jahre mit Strom zu versorgen. In Märkten mit kommerziellen Strompreisen um 0,10 bis 0,13 US-Dollar je Kilowattstunde bedeutet das Stromkosten im hohen fünf- bis sechsstelligen Bereich pro Bitcoin - bevor Hardware, Personal, Kühlung und Finanzierung überhaupt berücksichtigt sind.

Quelle: Best Brokers

Bitzero Holdings Inc. (WKN: A41L3A | ISIN: CA09175N1096) mined aktuell zu Stromkosten von rund 0,03 bis 0,035 USD pro Kilowattstunde. Der Branchendurchschnitt liegt nach unseren Recherchen bei 0,08 bis 0,12 USD/kWh. Das bedeutet: Bitzero produziert einen Bitcoin für circa 24.000 bis 28.000 USD weniger als ein typischer Wettbewerber mit durchschnittlichen Energiekosten.

Dieser Vorteil entsteht nicht durch Zufall. Er ist das Ergebnis einer bewussten Standortstrategie in Regionen mit günstigen, stabilen und überwiegend erneuerbaren Energiequellen: Der norwegische Standort läuft zu 100% mit Wasserkraft. Finnland kombiniert Wasser- mit Kernenergie. Beide Energiequellen sind preisstabil und CO2-arm - ein Aspekt, der nicht nur operativ relevant ist, sondern auch für institutionelle Kunden im AI- und Hyperscale-Bereich zunehmend zur Voraussetzung wird.

Kostenkontrolle bedeutet bei Bitzero aber nicht Stillstand. Der Ausbau auf 110 MW in Norwegen wird die Skaleneffekte weiter erhöhen und die Mining-Kosten pro Bitcoin nach internen Prognosen erneut senken. Gleichzeitig wird sich der Umsatz nach denselben Projektionen um das 3- bis 4-Fache erhöhen - bei einer weiteren Verbesserung der Grenzkosten.

Skalierung: Modular, kontrolliert, nachfragegetrieben

Ein häufiger Fehler im Mining-Sektor ist ungezügeltes Wachstum: Kapazitäten werden aufgebaut, ohne dass Energiepreise, Netzstabilität und Betriebskosten langfristig gesichert sind. Bitzero wählt bewusst einen anderen Weg. Das Unternehmen koppelt Wachstum eng an verfügbare, wettbewerbsfähige Energie und bestehende Infrastruktur.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Der Ausbauplan sieht in drei Stufen aus:

Norwegen Phase 1 (laufend): 40 MW aktiv, 70 MW in Bau, Ziel 110 MW bis Ende 2026

Norwegen Phase 2+: Weitere Kapazitätsausbauten bis zu 325 MW am gleichen Standort möglich

Finnland Phase 1: 80 MW für H1 2027, mit Engineering für 520 MW bereits abgeschlossen

Finnland Gesamtpotenzial: 600 MW bis 1.000 MW, einer der größten Standorte Europas

Entscheidend für Investoren: Land, Netzanbindung und Genehmigungen sind bereits vorhanden. Die Expansion erfolgt phasenweise und entlang realer Nachfrage. Das reduziert das Risiko spekulativer Überbauung und schafft planbare Wachstumspfade.

Mit einer ausgewiesenen Wachstumskapazität von über einem Gigawatt erreicht Bitzero Holdings Inc. (WKN: A41L3A | ISIN: CA09175N1096) eine Größenordnung, die dem Unternehmen einen optionalen Charakter verleiht. Aus vorhandener Substanz wird potenzielle Bewertung - sobald Nachfrage nach zusätzlicher Compute- oder Mining-Kapazität auf begrenzte Infrastruktur trifft.

Starkes Management Team mit weltbekanntem strategischen Investor, Quelle: Bitzero Unternehmenspräsentation

Besondere Signalwirkung hat die Beteiligung von Kevin O'Leary als strategischem Investor. O'Leary baute SoftKey auf, das später als The Learning Company für rund 4,2 Milliarden USD an Mattel verkauft wurde - einer der bekanntesten Tech-Exits seiner Ära. Seine Beteiligung verleiht dem Projekt institutionelle Glaubwürdigkeit und Zugang zu einem belastbaren nordamerikanischen Investoren-Netzwerk.

Eine Asset-First-Strategie ist der beste Weg, um maximale Wertschöpfung zu erzielen, Wachstum zu sichern und Volatilität zu minimieren. Die zu 100% erneuerbare Energieversorgung von Bitzero macht das Unternehmen nachhaltiger, wirtschaftlicher und zu einem hervorragenden Investment.

- Kevin O'Leary, Strategischer Investor

Listung an der Frankfurter Wärtepapierbörse: Zugang für europäische Investoren

Seit dem 8. Dezember 2025 sind die Aktien von Bitzero Holdings Inc. (WKN: A41L3A | ISIN: CA09175N1096) an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Symbol "000" handelbar. Zuvor war das Unternehmen bereits an der Canadian Securities Exchange (CSE: BITZ.U) und der OTCQB (BTZRF) notiert.

Die Frankfurter Notierung eröffnet das Unternehmen einer deutlich breiteren europäischen Investorenbasis - sowohl institutionell als auch privat. Für ein Unternehmen mit Kernstandorten in Skandinavien ist dies eine logische Erweiterung der Kapitalmarktstrategie. Die höhere Liquidität und bessere Zugänglichkeit für europäische Anleger dürfte mittelfristig zur Bewertungsrelevanz beitragen.

Chancen, Trigger und Risiken

Investmentchancen

Operational laufender Betrieb (40 MW aktiv) - keine reine Wachstumswette

Struktureller Kostenvorteil durch < 0,04 USD/kWh Stromkosten (100% erneuerbar)

Massiver Ausbaupfad: 110 MW (2026), 520 MW Engineering abgeschlossen (Finnland), > 1 GW Potenzial

Zweite Erlösspur durch AI/HPC-Colocation mit etablierten Partnern (CBRE, Hydra Host, Red Engineering/NVIDIA)

Listung an der Frankfurter Börse erhöht europäische Investorenzugänglichkeit

Kevin O'Leary als strategischer Investor - institutionelle Glaubwürdigkeit

Mögliche Trigger

Energisierung der 70 MW in Norwegen bis Q4 2026

Erste Leasingverträge für AI-Colocation (Norwegen und/oder Finnland)

Beginn Gebäudedesign für die 80-MW-Phase in Kokemäki

Fortsetzung des Anstiegs von Bitcoin-Kurs und Mining-Difficulty

Zusätzliche institutionelle Bekanntmachungen oder Partnerschaften

Risiken

Regulatorische Eingriffe in Mining und Energieversorgung

Technologische Sprünge, die bestehende Hardware schneller obsolet machen

Veränderungen bei Energiepreisen oder Netzverfügbarkeit

Verzögerungen im Baufortschritt oder Probleme bei Baugenehmigungen

Marktrisiken durch Krypto-Volatility und allgemeine Kapitalmarktentwicklungen

Bitzero bleibt ein kapitalintensives, zyklisches Unternehmen im Wachstumsstadium

Fazit: Infrastruktur läuft - und skaliert jetzt in Richtung AI

Der entscheidende Unterschied in der Beurteilung von Bitzero Holdings Inc. (WKN: A41L3A | ISIN: CA09175N1096) liegt darin, dieses Unternehmen nicht durch die Brille eines klassischen Krypto-Narrativs zu betrachten, sondern durch die eines Infrastrukturbetreibers in einem strategisch relevanten Wachstumsmarkt.

Bitzero ist nicht mehr eine Idee. Bitzero ist 40 MW aktiver, operativer Bitcoin-Mining-Infrastruktur in Norwegen. Bitzero ist ein laufendes 70-MW-Ausbauprojekt, das Ende 2026 zum Abschluss kommen soll. Bitzero ist ein Engineering-Bericht für 520 MW in Finnland, entwickelt mit einem NVIDIA-zertifizierten Spezialisten. Und Bitzero ist ein zunehmend konkret werdendes AI-Infrastrukturprojekt - mit Partnern, die den Zugang zu globalen Hyperscaler-Kunden mitbringen.

Für Investoren, die nach einem Engagement an der Schnittstelle von Bitcoin, erneuerbarer Energie und AI-Compute suchen, bietet Bitzero eine Positionierung, die in dieser Kombination selten ist: operative Substanz heute, massives Skalierungspotenzial morgen.

Das macht Bitzero Holdings Inc. (WKN: A41L3A | ISIN: CA09175N1096) zu einer spekulativen, aber substanzgetriebenen Beimischung für risikobewusste Anleger, die auf die Produktionsbasis des nächsten digitalen Rohstoffzyklus setzen wollen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Hotstock-Investor Redaktion.

Hinweis: Dieser Werbetext dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Für ein fundiertes Bild empfehlen wir den Besuch der Bitzero Holdings sowie die Prüfung der hinterlegten Dokumente auf sedarplus.ca

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