© Foto: Sipa USA - Sipa USAShark-Tank-Starinvestor Kevin O'Leary hat sein Altcoin-Depot leergeräumt. Übrig bleiben Bitcoin, Ethereum und USDC - seine neue Top-Wette liegt woanders.Kevin O'Leary zieht eine klare Linie unter den Altcoin-Hype. Der aus "Shark Tank" bekannte Investor sagte im Podcast "Money Rehab", er habe alle 27 seiner Altcoin-Positionen verkauft. Für institutionelle Anleger seien im Kryptomarkt nur noch Bitcoin, Ethereum und der an den US-Dollar gekoppelte Stablecoin USDC relevant. Seine Krypto-Quote sei von einem Höchststand von 24 Prozent auf 14 Prozent gesunken - teils durch Kursverluste, teils durch gezielte Verkäufe. O'Leary bezeichnete den breiten Altcoin-Markt als spekulative Modeerscheinung und …
Enthaltene Werte: BTC~USD,ETH~USD,USDC~USD,CA09175N1096Den vollständigen Artikel lesen
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