Der Deutsche Aktienindex (DAX) ging schwächer ins Wochenende, als dieser am Montag noch eröffnet hatte. An den US-Börsen trumpften S&P 500 und der NASDAQ auf und erreichten neue Höchststände, während der Dow-Jones-Index noch gut 2,6 % ansteigen müsste, um diese zu erreichen. Im DAX stand zuletzt die Aktie von SAP im Mittelpunkt, deren Quartalsgewinn deutlich stärker ausfiel als erwartet. Auch Intel beeindruckte die Anleger nach den zuletzt schwachen Quartalen. Was diese Woche beachtet werden sollte: Den vollständigen Artikel lesen ...
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