Paukenschlag bei Siemens Energy. Der DAX-Konzern erhöht die Prognose für das Gesamtjahr. Das Unternehmen verdient sich mit seiner Netztechnik und seinen Gasturbinen am KI-Boom eine goldene Nase. Was sagen Analysten? Ein Newcomer auf deutschen Kurszetteln ist dagegen Zefiro Methane. Das Unternehmen verschließt stillgelegte Öl- und Gasbohrlöcher. Das Potenzial ist riesig und die Margen ebenfalls. Die Aktie wird gerade erst entdeckt. Auf einer Welle des Erfolgs reitet derzeit auch Nordex. Die jüngsten Zahlen überzeugen. Die Aktie schießt gestern zunächst um über 10 % nach oben. Am Nachmittag geht dem Wertpapier allerdings etwas die Luft aus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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