Eine Kapitalerhöhung ohne Mühe platziert, jede Menge Transaktionen, eine stabile Dividende von 2 Euro für 2025 plus sportliche Ziele bis 2030: Bei Mutares ist wie immer viel in Bewegung - und trotzdem hat der Aktienkurs der auf Restrukturierungen spezialisierten Beteiligungsgesellschaft im laufenden Jahr von 34 Euro auf zwischenzeitlich weniger als 24 Euro an Terrain eingebüßt. Anlass genug für ein Hintergrundgespräch mit Johannes Laumann, dem Investment-Vorstand (CIO) der Münchner. Woran liegt es also, dass die Notiz von Mutares zurzeit so schwächelt? "Was der Kapitalmarkt unterschätzt, ist die Werthaltigkeit des Portfolios", sagt Laumann. Dabei bezieht sich Laumann vorwiegend auf das via Exits realisierbare Potenzial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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