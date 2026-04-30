Für den Kapitalmarkt bleibt die H2APEX Group eine schwer greifbare Investmentstory. Zwar kommt der Entwickler und Betreiber von grünen Wasserstoffanlagen operativ durchaus voran und passt sein Geschäftsmodell so gut es geht an die veränderten Rahmenbedingungen an. Vor allen Dingen die großen Projekte wie die geplante Wasserstoffproduktion an der Ostsee in Lubmin brauchen aber noch Zeit und kosten erst einmal Geld. Parallel dazu profitiert die H2APEX-Aktie bislang nicht - im Gegensatz zu anderen Unternehmen aus dem Energiebereich wie etwa 2G Energy, SFC Energy oder auch Verbio - von den aktuellen Verwerfungen im Ölbereich. Die Skepsis vieler Investoren bezüglich einer nachhaltig wirtschaftlichen Nutzung von Wasserstoff ist also unverändert stark ausgeprägt. Mitunter wird grüner Wasserstoff sogar als "Champagner unter den Energieträgern" bezeichnet....Den vollständigen Artikel lesen ...
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