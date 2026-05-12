Zug - PSP Swiss Property hat im ersten Quartal 2026 beim Liegenschaftsertrag leicht zugelegt. Zugleich verbuchte der Immobilienkonzern einen höheren Gewinn. Für das Gesamtjahr bestätigt PSP die anlässlich des Jahresergebnisses im Februar abgegebene Prognose. Der Liegenschaftsertrag stieg im ersten Quartal um 0,7 Prozent auf 87,5 Millionen Franken, wie es am Dienstag in einer Mitteilung heisst. Der Betriebsgewinn (EBITDA ohne Liegenschaftserfolg) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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