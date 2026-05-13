Freiburg - Die MRH Switzerland AG, die Hoteltochter von Aevis Victoria, hat im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von 67,8 Millionen Franken erzielt, ein Anstieg von 1,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der operative Gewinn (EBITDAR) blieb mit 22,0 Millionen Franken stabil, was einer Marge von 32,4 Prozent des Nettoumsatzes entspricht, verglichen mit 32,7 Prozent im ersten Quartal 2025, wie Aevis am Mittwoch mitteilte. Der durchschnittliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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