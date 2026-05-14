Unternehmen aus den Bereichen Energie-Produktion und -Infrastruktur werden immer mehr zu den eigentlichen Gewinnern des KI-Booms. Die Aktie von Bloom Energy hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verzehnfacht. Selbst die operativ seit Jahren schwache Plug Power geht durch die Decke. Wer dort den Einstieg verpasst hat, könnte bei RE Royalties eine Chance bekommen. Das Royalty-Unternehmen im Bereich der Erneuerbaren Energien glänzt mit einer Dividendenrendite von rund 10 % und einer vollen Auftragspipeline. Kommende Woche könnte die Neubewertung starten. Bei Plug Power scheint Anlegern 100 % Kursgewinn seit Ende Februar noch nicht genug zu sein. Sie treiben die Aktie nach den Quartalszahlen weiter nach oben. Bei Nordex wird das Kursziel verdoppelt und gleichzeitig die Kaufempfehlung einkassiert.Den vollständigen Artikel lesen ...
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