- wegen unserer Hauptversammlung am Mittwoch, dem 20. Mai 2026 findet an diesem Tag KEIN Handel statt da ALLE Mitarbeiter auf der Hauptversammlung gebunden sind.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 VEH-News
- wegen unserer Hauptversammlung am Mittwoch, dem 20. Mai 2026 findet an diesem Tag KEIN Handel statt da ALLE Mitarbeiter auf der Hauptversammlung gebunden sind.Den vollständigen Artikel lesen ...
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:38
|VEH AG - Kein Handel am Mittwoch, 20.05.2026
|- wegen unserer Hauptversammlung am Mittwoch, dem 20. Mai 2026 findet an diesem Tag KEIN Handel statt da ALLE Mitarbeiter auf der Hauptversammlung gebunden sind.Den vollständigen Artikel lesen ...
► Artikel lesen
|05.05.
|VEH AG: Ungeprüfte Umsatz- und Ergebniszahlen zum 1. Quartal 2026
|Zum 31.03.2026 liegen wir mit einem ungeprüften Umsatz von 1.164 TEUR (Vj. 776 TEUR) am unteren Rand der Planung für das Gesamtjahr.Das ungeprüfte Ergebnis zum Ende des 1. Quartals 2026 beläuft sich...
► Artikel lesen
|05.05.
|PTA-News: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Umsatz- und Ergebniszahlen zum 1. Quartal 2026
|DJ PTA-News: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Umsatz- und Ergebniszahlen zum 1. Quartal 2026
Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt
VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ungeprüfte Umsatz-...
► Artikel lesen
|24.04.
|PTA-HV: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 20. Mai 2026
|DJ PTA-HV: VALORA EFFEKTEN HANDEL AG: Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 20. Mai 2026
Hauptversammlung gemäß -- 121 Abs. 4a AktG
VALORA EFFEKTEN HANDEL AG:...
► Artikel lesen
|24.04.
|VEH AG: Ergänzung der Tagesordnung für die ordentliche Hauptversammlung am 20. Mai 2026
|Nach Einberufung unserer ordentlichen Hauptversammlung für Mittwoch, den 20. Mai 2026 um 10.00 Uhr in das "Radisson Blu Hotel", Am Hardtwald 10, 76275 Ettlingen, (Veröffentlichung im Bundesanzeiger...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|VALORA EFFEKTEN HANDEL AG
|0,950
|0,00 %