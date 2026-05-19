Freiburg - Aevis Victoria ist im ersten Quartal 2026 weiter gewachsen und hat den Gewinn markant gesteigert. Zum Wachstum beigetragen haben sowohl das Segment Gesundheitswesen mit der Klinikgruppe Swiss Medical Network als auch die Hoteltochter MRH Switzerland. Einen substanziellen Beitrag leistete zudem die Immobilien-Sparte. Der konsolidierte Nettoumsatz erhöhte sich per 31. März 2026 um 1,8 Prozent auf 299,1 Millionen Franken, wie die Gruppe am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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