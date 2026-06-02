Schwerer Infarkt: Kupfer-Kollaps - Weltwirtschaft läuft in den Engpass

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Kupfer wird zum kritischen Flaschenhals der globalen Transformation. Minenprobleme, Raffinationsengpässe, sinkende Erzgehalte und strategisches Horten verschärfen das Defizit.

Wenn die Weltwirtschaft ein menschlicher Körper wäre, dann wäre Kupfer das zentrale Nervensystem. Jedes Stromkabel, jeder Elektromotor, jede Internetleitung und jede Windkraftanlage funktioniert nur, weil Kupfer den Strom so perfekt leitet und gleichzeitig im Vergleich zu anderen guten Stromleitern wie Silber so günstig ist.

Doch dieses Nervensystem erleidet gerade einen schweren Infarkt. Investmentbanken wie Morgan Stanley prognostizieren für das laufende Jahr ein massives Defizit von bis zu 600.000 Tonnen raffiniertem Kupfer. Das ist das größte Defizit im Markt seit über 20 Jahren. An den Börsen klettert der Preis bereits in Richtung neuer historischer Rekorde von über 13.000 US-Dollar pro Tonne.

Warum der Welt gerade das Kupfer ausgeht: Schlammlawinen, Geopolitik und "Project Vault"

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