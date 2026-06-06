Aktien - KI und anstehende grosse Börsengänge, wie Anthropic, Chatt GPT oder SpaceX halten die Spannung an den Märkten. Während die US-Märkte neue Rekrode sehen - Dank der Tech- und KI-Werte insbesondere, hält sich der DAx wacker. Aber es fehlt eine Initialzündung, um die alten Rekrode wieder in Schlagweite zu bringen. Ob die eigentlich schon fast als "gegeben" hingenommene und teilweise eingepreiste erhoffte "Friedenseinigung" zwischen USA und Iran den Märkten eine Erleichterungsschubser verpassen kann? Man wird sehen. Hohe Bewertungen bei einigen KI- oder Drohnenwerten lassen einige zu Mahnern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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