Anzeige
Mehr »
Samstag, 06.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
UraniumX startet heiß ersehntes Bohrprogramm mitten im neuen Uran-Superzyklus
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
Xetra
05.06.26 | 17:35
27,800 Euro
-2,97 % -0,850
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
GEX
SDAX
1-Jahres-Chart
MUTARES SE & CO KGAA Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MUTARES SE & CO KGAA 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
27,95028,35005.06.
28,00028,50005.06.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AUMANN
AUMANN AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AUMANN AG15,250+7,02 %
BLOOM ENERGY CORPORATION230,00+0,44 %
DALDRUP & SOEHNE AG21,500+3,86 %
DEUTSCHE ROHSTOFF AG110,40-0,18 %
FABASOFT AG13,700+17,60 %
HENSOLDT AG78,78-0,05 %
MUTARES SE & CO KGAA27,800-2,97 %
PLUG POWER INC2,797+0,27 %
SFC ENERGY AG20,550-2,61 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.