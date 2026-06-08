Die Welt dreht sich schneller und schneller - mit ihr Mensch und Technik! Das Dumme daran: Alte Sicherheitsparadigmen kollabieren im digitalen Zeitalter ebenso. Was gestern geschützt war, gilt heute als verwundbar. Staaten verlagern ihre Machtspiele systematisch in den Cyberspace und setzen dabei auf KI-gestützte Angriffe. Sie operieren in Millisekunden, überfordern menschliche Reaktionszeiten und entwickeln sich selbst per KI weiter. Daten und Cloudplattformen werden zur kritischen Infrastruktur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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