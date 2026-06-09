Die USA werden immer abhängiger von Kupferimporten. Arizona soll nun die Trendwende bringen. Neben dem Milliardenprojekt Resolution Copper treiben mehrere Unternehmen neue Projekte voran. Hier gibt es den Überblick!

Kupfer gehört zu den wichtigsten Rohstoffen der kommenden Jahre. Rechenzentren, Stromnetze, Elektromobilität und die Elektrifizierung der Industrie treiben die Nachfrage kontinuierlich nach oben. Gleichzeitig wächst die Sorge um die Versorgung. Die USA importieren inzwischen mehr als die Hälfte ihres Kupferbedarfs. Entsprechend groß ist das Interesse an Projekten, die diese Abhängigkeit reduzieren könnten. Viele davon befinden sich in Arizona. Dort arbeiten Bergbaufirmen und Explorer an einer neuen Generation von Kupferprojekten.

Die Importabhängigkeit der USA steigt weiter

Laut dem US Geological Survey lag die Importabhängigkeit der USA bei Kupfer zuletzt bei 57 %. In den vier Jahren zuvor hatte der Durchschnitt noch bei 43 % gelegen. Gleichzeitig ist die heimische Produktion rückläufig. Während 2021 noch rund 1,13 Mio. Tonnen Kupfer in den USA gefördert wurden, gehen die jüngsten USGS-Schätzungen für 2025 von deutlich niedrigeren Mengen aus. Vor diesem Hintergrund gewinnen neue Projekte an Bedeutung. Arizona spielt dabei eine Schlüsselrolle. Der Bundesstaat stellte zuletzt rund 70 % der gesamten US-Kupferproduktion und beherbergt einen Großteil der aktuellen Explorationsaktivitäten.

Resolution Copper gilt als wichtigste Kupferhoffnung der USA

Im Mittelpunkt steht das Resolution-Copper-Projekt, ein Joint Venture von Rio Tinto plc (ISIN: GB0007188757, WKN: 852147) und BHP Group Ltd. (ISIN: AU000000BHP4, WKN: 850524). Die Lagerstätte liegt rund 96 Kilometer östlich von Phoenix und zählt zu den größten unerschlossenen Kupfervorkommen der Welt. Studien gehen von durchschnittlichen Kupfergehalten von rund 1,5 % aus. Über die geplante Lebensdauer von bis zu 40 Jahren könnten dort bis zu 18 Milliarden Kilogramm Kupfer gefördert werden. Das würde ausreichen, um langfristig bis zu einem Viertel des amerikanischen Kupferbedarfs abzudecken. Resolution Copper steht damit sinnbildlich für die Bemühungen ...

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