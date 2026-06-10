Normalerweise reagiert der Aktienkurs von Mutares eher gelassen auf Veränderungen im Portfolio der Beteiligungsgesellschaft. Kein Wunder: Schließlich ist kaum ein Unternehmen aus dem Sektor - was Zukäufe und Exits angeht - derart aktiv wie die auf Restrukturierungen spezialisierte Mutares SE & Co. KGaA. Hinzu kommt, dass es meist auch schwer abzuschätzen ist, welche wirtschaftliche Bedeutung die einzelnen Transaktionen tatsächlich haben. Und so konzentriert sich das Interesse der Investoren auf die erkennbar großen Deals wie den Verkauf der Anteile an Steyr Motors oder die zum Jahresbeginn 2026 kommunizierte Übernahme des ETP-Geschäfts von SABIC (HIER) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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