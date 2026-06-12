Friedenshoffnungen im Iran und die Euphorie um den SpaceX -Börsengang dürften am Freitag bei Anlegern in New York weiter für Kauflaune sorgen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial vor Handelsbeginn mit einem Plus von 0,7 Prozent auf 51.191 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 wird nach seinem Vortageszuwachs von über 3 Prozent nochmals um rund 0,6 Prozent höher erwartet bei 29.611 Punkten. US-Präsident Donald Trump stellte ein baldiges Rahmenabkommen mit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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