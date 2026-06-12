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WKN: 874341 | ISIN: AT0000743059 | Ticker-Symbol: OMV
Tradegate
12.06.26 | 19:43
58,15 Euro
+0,52 % +0,30
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
ATX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
OMV AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
OMV AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
58,0558,3519:46
58,1558,3519:43
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BAWAG GROUP
BAWAG GROUP AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BAWAG GROUP AG160,80+0,56 %
DO & CO AG204,50+4,34 %
ERSTE GROUP BANK AG107,70+1,41 %
EVN AG29,600+3,14 %
OMV AG58,15+0,52 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG50,80+1,97 %
VOESTALPINE AG46,540+1,39 %
WIENERBERGER AG23,260+2,38 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.