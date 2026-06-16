AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Börsengang
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Freiburg, 16. Juni 2026
AEVIS VICTORIA SA: Börsengangsabsicht von Infracore stellt für AEVIS weiteren Schritt zur Transformation in eine Investmentgesellschaft dar
AEVIS VICTORIA SA («AEVIS») nimmt die Ankündigung von Infracore SA («Infracore») zur Kenntnis, wonach das Unternehmen die Absicht hat, an die Börse zu gehen. Die heutige Intention-to-float-Mitteilung ist der erste Schritt hin zu einem möglichen Börsengang.
Dieser Meilenstein stellt einen wichtigen Schritt in der Entwicklung von Infracore dar und steht voll und ganz im Einklang mit der Strategie von AEVIS, die eigene Weiterentwicklung in eine Investmentgesellschaft, deren Basis strategische, transparente und wertschöpfende Assets sind, fortzusetzen.
Infracore ist eine strategische Beteiligung im Health-Care-Investmentportfolio von AEVIS. Infracore besitzt und entwickelt ein einzigartiges Portfolio an Spitalimmobilien in der Schweiz. Infracore hält hochwertige Liegenschaften und profitiert von einer hohen Visibilität sowie einer differenzierten Positionierung in einem Sektor, der von einer langfristigen strukturellen Nachfrage geprägt wird.
Die Börsengangsabsicht von Infracore dürfte die Visibilität dieser Beteiligung erhöhen, die Transparenz hinsichtlich ihres Marktwerts verbessern und zu einer klareren Einschätzung des inneren Werts von AEVIS als Investmentgesellschaft beitragen.
AEVIS betrachtet Infracore als eine langfristige, strategische Investition. Vor diesem Hintergrund beabsichtigt AEVIS, ihren gesamten Anteil an Infracore gemeinsam mit ihrem Partner Medical Properties Trust, Inc. («MPT») zu behalten und das Unternehmen in seiner nächsten Entwicklungsphase zu unterstützen.
Die von Infracore beabsichtigte Entwicklung wird mehr Klarheit über den Wert der wichtigsten Beteiligungen von AEVIS schaffen. Sie verdeutlicht zudem die Ambition der Gruppe, unabhängige, solide und gut positionierte Unternehmen aus ihrem Portfolio auf den Markt zu bringen.
AEVIS wird dementsprechend ihre langfristige Strategie der Wertschöpfung weiterverfolgen und ihre Ressourcen auf strategische Beteiligungen in den Bereichen Health Care und Hospitality sowie damit verbundene Infrastrukturen konzentrieren.
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2346564 16.06.2026 CET/CEST